Farklı lezzetler arayanların tadına doyamayacağı enfes tavuk ciğeri tarifi! Pratik yapımıyla şipşak hazır

Tavuk ciğeri nasıl yapılır?

Tavuk ciğerlerinin fazla yağlı kısımlarını bıçak yardımıyla temizleyin.

Tavuk ciğerlerini soğuk su dolu kap içerisinde 10 dakika bekletin ve ardından suyunu süzün.

Ciğerlerin üzerini kurulayın ve ortalarından iki parçaya bölün.

Kuru soğanların kabuklarını soyup piyazlık şekilde doğrayın.

Sonra kırmızı biberin çekirdeklerini çıkartıp ve ay şeklinde ince ince doğrayın.

Maydanoz yapraklarını ince ince doğrayın.

Geniş bir tavaya zeytinyağını ekleyin ve kızdırın.

Tavanın içine soğanı ekleyin ve renk alana kadar kavurun.

Ardından kırmızı biberleri de ekleyerek birkaç dakika daha kavurun.

Küçük parçalara ayrılmış tavuk ciğerleri de tavaya ilave edin ve kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin.

Ciğerlerin pişmesine yakın üzerine salça ve baharat ilave edin ve pişirmeye 5 dakika daha devam edin.

En son, tavuk ciğerleri servis tabağına alın ve ince kıyılmış maydanoz ile süsleyin.