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        Haberler Magazin Farah Zeynep Abdullah ifade verdi! Aylık gelirini açıkladı - Magazin haberleri

        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi

        Farah Zeynep Abdullah, Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemede talimat yoluyla ifade verdi. İfadesinde Farah Zeynep Abdullah, "Olayı okudum. Korkunçtu. Ben de iddianamede belirtilen paylaşımda bulundum. Amacım kesinlikle Musa Orhan'a hakaret etmek değildi. Yapılan haberlere tepkiydi" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 13:21 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:21
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        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
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        Farah Zeynep Abdullah hakkında, Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşamına son veren İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a (25) sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Ünlü oyuncu, 'Hakaret' suçundan ifade verdi.

        AYLIK GELİRİ 50 BİN TL

        İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifadesi alınan ünlü oyuncu, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu söyledi.

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        "BERAATİMİ TALEP EDİYORUM"

        Musa Orhan ve İpek Er cinsel saldırı olayının büyük bir olay olduğunu söyleyen Abdullah, "Olayı okudum. Korkunçtu. Ben de iddianamede belirtilen paylaşımda bulundum. Amacım kesinlikle Musa Orhan'a hakaret etmek değildi. Yapılan haberlere tepkiydi" dedi.

        Savunmasına devam eden ünlü oyuncu hakaret kastının olmadığını belirterek, “Beraatımı talep ediyorum. Duruşmalardan vareste tutulma talebim vardır" diye konuştu.

        Farah Zeynep Abdullah'ın avukatı, müvekkilinin suç kastının olmadığını ifade ederek beraatını talep etti.

        Duruşma çıkışı Farah Zeynep Abdullah basın mensuplarının sorusu üzerine "Açıklama yapacak bir şey yok zaten. Duruşmam vardı. ifade vermiştim" diyen ünlü oyuncu daha sonra adliyeden ayrıldı.

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        #Musa orhan

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