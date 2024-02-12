Evlilik kredisi şartları nelerdir? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlıyor?
Aile kurmak isteyen gençlere, faizsiz evlilik kredisi imkanı sunan Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hatırlanacağı gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş evlilik kredisi başvurularının 'aile.gov.tr' üzerinden e-devlet aracılığıyla önümüzdeki günlerde başlayacağı duyurmuştu. İşte 150 bin TL evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihlerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
- 1
Evlilik kredisi başvuruları başlıyor. 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinin 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli bir şekilde verilmesi planlanıyor. Evlilik kredisi öncelik olarak 15 Şubat'ta deprem bölgesinde devreye alınacak. Peki, "Faizsiz evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Evlilik kredisi şartları nelerdir, yaş sınırı kalktı mı?" İşte evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihlerine ilişkin tüm detaylar...
- 2
AİLE VE GENÇLİK FONU RESMİ GAZETE'DE!
Aile kurmak isteyen gençlere, faizsiz evlilik kredisi imkanı sunan Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
- 3
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız.
-
- 4
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuruları 15 Şubat itibarıyla Bakanlığımızın web sitesi olan 'aile.gov.tr' üzerinden e-devlet aracılığıyla alacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek." ifadelerini kullandı.
- 5
FAİZSİZ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş daha önce:, AK Parti'nin seçim vaatlerinden biri olan evlilik kredisine ilişkin şunları söyledi: "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk, altyapı şuanda hazır. Projeden faydalanmak isteyen çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programından da faydalanması gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşamış olmaları, gelir ve yaş kriterine de karşılamalılar.
- 6
EVLİLİK KREDİSİ YAŞ ŞARTI VAR MI?
Yaş kriteri 18 -27 yaş gibi ama bunların hepsi Meclis'te görüşülecek. Bu kriterlere uyan gençler faydalanabilecek. Tüm çalışmalarımızı tamamladık sıra Meclis'te. Kanunun yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." açıklamalarında bulunmuştu.
-
- 7
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?
Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.
- 8
5 KİŞİDEN OLUŞAN KURUL OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERECEK
Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak.
Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek. Fon'u yönetecek olan Yönetim kurulu Fon'dan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.
Kanun kapsamında, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.
Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan Fon'un kredi miktarı her yıl artacak.
Pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerimden etkilenen illerde başlayacak uygulama, ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.