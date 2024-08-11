Faith Kipyegon rekorunu yeniledi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm kadınlar 1500 metrede Kenyalı Faith Kipyegon, kendisine ait olimpiyat rekorunu geliştirerek altın madalya elde etti
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar 1500 metrenin finali yapıldı.
Dünya ve olimpiyat rekortmeni Kenyalı Faith Kipyegon, 3.51.29'luk derecesiyle Tokyo 2020'de kendisine ait (3.53.11) olimpiyat rekorunu geliştirerek altın madalyaya uzandı.
Bu disiplinde Avustralyalı Jessica Hull 3.52.56'lık derecesiyle gümüş, Büyük Britanyalı Georgia Bell 3.52.61 ile bronz madalya kazandı.