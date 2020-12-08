İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Beş maaş yalanını ifşa etmem lazım" diyerek şu cümleleri kullandı: "Sevgili dostlar. Yalana ahlak edinenlere diyecek bir sözüm yok. Fakat kendi çocuklarımın, dostlarımın hukuku gereği şu 5 maaş yalanını ifşa etmem lazım. Benim tek bir maaşım var. 2 yıldır Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi olarak aldığım huzur hakkının tek bir kuruşuna dokunmadım. Hayra hasenata harcadım. Bu söylenmez biliyorum. Ama bana, aileme demediklerini bırakmadılar. Bir de Manas Üniversitesi var. Malumunuz, bu güzide üniversitenin mütevelli heyet başkanlığını yapıyorum. Bu görev ücretli bir görev değil. Dolayısıyla bu görev karşılığında tek bir kuruş almadım!"
"EŞİM DE SADECE MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN ÜCRET ALIYOR"
Yayınlandığı mesajda Altun, eşinin maaşı hakkındaki iddialara da yanıt verdi. Altun, "Eşim de sadece Marmara Üniversitesi'nden ücret alıyor. THY Yönetim Kurulu Üyeliğinden herhangi bir ücret almıyor. Bunu aylar önce ilan etti ama yine devam ettiler yalana. Şahsıma ve aileme karşı yürütülen ve neredeyse her ay yeni yalanlarla hortlatılan itibarsızlaştırma kampanyası bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. Biz bu yola, bu davaya baş koyduk. Bu yalanlar kanımıza dokunsa da bizi kamçılıyor. Ayrıca şahsıma ve aileme karşı yürütülen ahlaksız kampanyalara karşı yasal haklarımızı sonuna kadar kullandığımızı siz dostlarım bilin. Bu konularda, özel alanımıza ilişkin hususlarda konuşmadım. Kamuoyunu meşgul etmek, gayrı milli unsurların suni gündemine odun taşımak istemedim. Ama sizler bilin istedim, içimi size dökmek istedim. Hakkınızı helal edin" dedi.
— Fatmanur Altun (@fatmanuraltun) December 8, 2020
FATMANUR ALTUN: 20 BİN TL'DEN KAMU NAMINA FERAGAT ETTİM
Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun da sosyal medyada yaptığı açıklamada aylık 20 bin TL ücretten kamu namına feragat ettiğini ifade etti.
— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) December 8, 2020
THY: KENDİ TALEBİ DOĞRULTUSUNDA ÜCRET YA DA MAAŞ ALMIYOR
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün de konuya ilişkin açıklama yaparak, Fatmanur Altun'un kendi talebi doğrultusunda şirketten herhangi bir ücret ya da maaş almadığını bildirdi.
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