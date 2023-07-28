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        Haberler İş-Yaşam Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat gıda ve market denetimleri sonucunda tespit edilen haksız uygulamalara 2023 yılında 176 milyon TL ceza kesildiğini açıkladı. Böylece otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddeleri kapsamında vatandaşları mağdur edenlere uygulanan idari para cezası toplamının 361 milyon TL'ye ulaştığını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 09:26
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        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat haksız stokçuluk ve haksız fiyat uygulamalarına verilen cezalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Bolat Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Reklam Kurulu tarafından gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat uygulamaları kapsamında 86 milyon TL; tüketici mevzuatına aykırılıklardan dolayı 47 milyon TL ve aldatıcı reklamlardan dolayı 43 milyon TL ceza kesildiğini belirtti. Böylece 2023 yılında toplamda 176 milyon lira idari para cezası uygulandı.

        Bakan Bolat 2023 yılında otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddeleri kapsamında vatandaşları mağdur edenlere uygulanan idari para cezası toplamının 361 Milyon TL'ye ulaştığını ifade etti.

        Bakan Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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        "Ticaret Bakanlığımızın görev ve yetki alanı çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerle; iç ticaretimizde adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısını sürdürülebilir kılmayı ve fiyat istikrarına katkı sağlamayı hedefliyoruz."

        "Bu kapsamda, otomotiv, gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

        Vatandaşlarımıza karşı haksız uygulama ve aldatıcı reklamlara ilişkin tüketicilerimizi koruyucu tedbirlerimizi alıyoruz."

        "Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyor; Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Reklam Kurulu eliyle idari yaptırımları gecikmeksizin uyguluyoruz.

        Perakende ve elektronik ticarette özellikle KOBİ'lerimizi korumaya ve haksız ticari uygulamaları ortadan kaldırmaya dönük önemli düzenlemeleri hayata geçirdik."

        "Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum."

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