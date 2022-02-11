Facia ters yönden geldi!

İHA

Bursa'da lüks cipin hızla akan trafikte sol şeritte tersten gelmesi sonrası yaşanan kazada genç sürücü hayatını kaybetti. Dehşet anları ise, güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza, 8 Şubat Salı günü saat 00.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi üzeri Bursa istikametinde meydana geldi. 27 yaşındaki Ersel Atmaca, 16 BK 039 otomobili ile Mudanya yolundan Bursa istikametine giderken, aynı yolda en sol şeritte ters yönden gelen G.C. idaresindeki 16 MDS 91 plakalı lüks cip ile kafa kafaya çarpıştı.

ARAÇTA SIKIŞTI, KURTARILAMADI

Ortalığın savaş alanına döndüğü çarpışma sonucu iki araç da kullanılamaz hale gelirken, otomobil içerisinde bulunan Ersel Atmaca sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Atmaca, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

LÜKS CİPİN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada aracıyla ters yönden gelen sürücü G.C., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan Mudanya-Bursa istikameti, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrardan trafiğe açıldı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, havanın yağışlı olduğu yolda hızla akan trafikte ters yönden hızla gelen cip, Bursa istikametine doğru yolda seyreden otomobile kafadan çarpıyor. Kaza sonrası iki araç da kullanılamaz hale gelirken, görüntüde ortalığın savaş alanına döndüğü görüldü.