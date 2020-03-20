20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya genelinde yayılmaya devam eden COVID-19’un olumsuz etkilerini azaltmak isteyen Facebook, platformdaki yanlış bilgilerin ve zararlı içeriklerin yayılmasını engellemek ve insanların bölgesel ve yerel sağlık kuruluşlarıyla bağlantı kurabilmelerini sağlamak için yaptığı çalışmaları hızlandırdı.
Bu doğrultuda, bugün itibariyle Türkiye’deki Facebook kullanıcıları platform üzerinden kendilerini T.C. Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesine yönlendiren açılır bir iletiyle karşılaşacaklar.
Kullanıcıların Facebook Haber Kaynağı'nda bugünden itibaren gösterilmeye başlanan “Koronavirüsün Yayılmasını Önlemeye Yardımcı Ol” başlıklı ileti, kullanıcıları Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan son bilgilere bakarak yeni koronavirüsün yayılmasını önlemeye teşvik edecek.
BAKANLIĞA REKLAM KREDİSİ!
Şirket aynı zamanda, COVID-19 konusunda doğru bilgileri Türkiye vatandaşlarına doğrudan ulaştırmak için Facebook ve Instagram platformlarını etkin bir şekilde kullanan Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili bilgilendirici paylaşımlarını çok daha geniş kitlelere ulaştırmasına yardımcı olmak adına, bakanlığa reklam kredisi ve teknik destek de sunacağını duyurdu.
Türkiye nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapan bir sosyal medya platformu olarak herkesin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşabilmesini sağlamayı en büyük sorumlulukları olarak gördüklerini dile getiren Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, “Bu sorumluluk, bireylerin alacağı önlemlerin COVID-19’un ülkemizdeki yayılma hızını azaltabileceği bu kritik dönemde daha da büyük bir önem kazandı” dedi.
Derya Matraş, “Facebook olarak, ülkemizdeki insanların Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan en son bilgilere en hızlı şekilde ulaşabilmeleri adına gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Facebook, platformlarında koronavirüs ile ilgili yanlış ve zararlı bilgilerin yayılmasını engellemek amacıyla Türkiye’deki kullanıcılarına açılır ileti gösterilmesi ve Sağlık Bakanlığı’na finansal ve teknik destek sunulması da dahil olmak üzere bir dizi önlem aldığını açıkladı.
DOĞRULUK KONTROLÜ İÇİN 2 MİLYON DOLAR
Bu doğrultuda şirket, Facebook ve WhatsApp kanalı ile insanların platformları üzerinden güvenilir ve doğru bilgilere ulaşmalarını sağlamak adına son olarak koronavirüs ile ilgili panik yaratan, virüsü tedavi ettiğini ya da bulaşmasını engellediğini iddia eden tüm reklamları engelleme kararı aldı ve aralarında Türkiye’den iki doğruluk kontrolü partnerinin (teyit.org ve Doğruluk Payı) de yer aldığı dünyanın dört bir yanındaki bağımsız doğruluk kontrolü kuruluşlarına 2 milyon dolar yardımda bulundu.
Şirket, aynı zamanda önümüzdeki günlerde kullanıcıların Facebook Haber Kaynaklarının en üstünde yer alacak ve insanların sağlıklı kalmaları ve aileleri ve topluluklarını desteklemeleri için onlara COVID-19 ile ilgili son haberleri, bilgileri, kaynakları ve önerileri bulabilecekleri bir alan sunacak olan Koronavirüs (COVID-19) Bilgi Merkezi’ni de Türkiye’de kullanıma sokacak.
Koronavirüs (COVID-19) Bilgi Merkezi’nde, Dünya Sağlık Örgütü gibi küresel kuruluşların ve ulusal sağlık kuruluşlarının paylaştığı son gelişmelerin yanı sıra sosyal mesafe ve salgının yayılmasını engelleme ile ilgili makaleler, videolar ve gönderiler yer alacak.
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