Sosyal ağ Facebook, platformlarında zararlı, aldatıcı ve nefret içeren söylemlerin yayılmasını engellemek için ilk olarak Kasım 2018’de hayata geçirdiği bağımsız İçerik Gözetim Kurulu'nun ilk üyelerini açıkladı. Geçen 18 ay boyunca 88 ülkeden 650’den fazla uzmanın ve paydaşın danışmanlığı ve katkıları ile geliştirilen İçerik Gözetim Kurulu, Facebook ve Instagram’da belirli içeriklere izin verilmesi veya bu içeriklerin kaldırılması ile ilgili nihai ve bağlayıcı kararlar alacak.
Facebook’un, hiçbir şirketin ifade özgürlüğü ve emniyete ilişkin önemli kararları tek başına vermemesi gerektiği düşüncesiyle hayata geçirdiği İçerik Gözetim Kurulu’nun farklı deneyimlere ve uzmanlık alanlarına sahip ilk 16 üyesi ve dört eş başkanı, Facebook’un görüşlerinden bağımsız olarak karar verecek.
EN FAZLA 40 ÜYESİ OLACAK
Üye seçim süreci, kurul en fazla 40 üye seçinceye kadar bu şekilde devam edecek. Doğrudan İçerik Gözetim Kurulu ile sözleşme yapacak üyeler, Facebook çalışanı sayılmayacak, Facebook tarafından görevden alınmayacak ve kararları şirketin ekonomik, siyasi veya itibarıyla ilgili çıkarlarını hesaba katmadan verecek.
Başlangıç aşamasında, kullanıcıların Facebook’ta kaldırılan içerikleriyle ilgili itirazlarını kabul edecek kurul, önümüzdeki aylarda kullanıcıların platformdaki içeriklerin kaldırılması ile ilgili taleplerini de değerlendirecek.
İçerik Gözetim Kurulu ile ilgili konuşan Facebook Küresel İlişkiler ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg, şöyle dedi:
“Facebook olarak, platformlarımızda paylaşılan içeriklerle ilgili karar verme süreçlerimizde topluluğumuza karşı şeffaf olmanın en önemli sorumluluklarımızdan biri olduğunun bilincindeyiz. Bu sorumluluk bilinci, ilk üyelerini açıkladığımız İçerik Gözetim Kurulu’nun oluşumundaki en önemli itici güçlerden biri oldu. Bu kurulun, önümüzdeki süreçte alacağı kararlar ve yapacağı çalışmalar ile içinde bulunduğumuz dijital çağda insan haklarının ve ifade özgürlüğünün savunmasını kolaylaştıracağına inanıyorum.”
130 MİLYON DOLARLIK FON İLE DESTEKLENECEK
İçerik Gözetim Kurulu’nun bağımsız karar verme özelliği, Facebook'tan bağımsız olarak kurulmuş olan 130 milyon dolarlık bir güven fonu ile garanti altına alınacak. Kurulun çalışmalarını finanse edecek olan bu fon, hiçbir şekilde geri alınamayacak.
Aynı zamanda kurulun iç yönetmelikleri gereği, Facebook ve şirketin kurucusu Mark Zuckerberg, aynı fikirde olmasalar dahi yasaları ihlal etmediği sürece İçerik Gözetim Kurulu’nun alacağı tüm kararları uygulayacak. Sürecin şeffaf olması ve Facebook’un sorumlu tutulması amacıyla, alınan tüm kararlar ve tavsiyeler herkese açık olacak ve şirketin bunlara herkese açık olarak yanıt vermesi gerekecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!