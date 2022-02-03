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İsim değişikliğine giderek "Meta" adını alan Facebook, geçen yılın ekim-aralık dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artışla 33.7 milyar dolara çıktı. Meta, 2020'nin aynı döneminde 28.1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin 2021 yılı genelinde elde ettiği gelir ise bir önceki yıla göre yüzde 37 artarak 117.9 milyar dolara yükseldi.

Meta, bu yılın ilk çeyreğinde ise gelirinin 27 milyar dolar ile 29 milyar dolar arasında olmasının beklendiğini bildirdi. Analistler, şirketin ilk çeyrek gelir tahminin 30.2 milyar dolar civarında olmasını bekliyordu.

KÂRI GERİLEDİ

Şirketin net kârı ise geçen yılın son çeyreğinde yüzde 8 azalış göstererek 10.3 milyar dolara geriledi. Meta, 2020'nin ekim-aralık döneminde 11.2 milyar dolar kâr açıklamıştı.

Meta'nın net karı 2021 genelinde ise yıllık yüzde 35 artışla 39.4 milyar dolara ulaştı.

Şirketin metaverse stratejisi için öncem taşıyan sanal gerçeklik ve akıllı gözlükler ile henüz piyasaya sürülmemiş diğer ürünler üzerinde çalışan Reality Labs bölümü, geçen yıl 10 milyar doların üzerinde zarar etti.

Şirketin 2020'nin dördüncü çeyreğinde 3,88 dolar olan hisse başına karı da geçen yılın aynı döneminde 3.67 dolara indi. Meta'nın hisse başına karının bu dönemde 3.84 dolar olması tahmin ediliyordu.

HİSSELERİ ÇAKILDI

Beklentileri karşılayamayan dördüncü çeyrek bilançosu sonrası Meta'nın hisseleri, New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde yüzde 22.89 değer kaybetti.

Facebook'un piyasa değeri böylece bilanço açıklandıktan sonra 1 saat içinde 206 milyar dolar eriyerek 898 milyar dolardan 692 milyar dolara düştü.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, geçen yıl şirketin isminin Meta olarak değiştirildiğini ve firmayı bir metaverse şirketine dönüştürmeyi hedeflediğini duyurmuştu.