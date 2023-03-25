F3 Tuşu Nedir, Nerede ve Ne İşe Yarar? Klavyede F3 Tuşu Hangisi?

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Klavye üzerinde yer alan fonksiyon tuşlarından biri olan F3 tuşu nerede? Klavyede F3 tuşu hangisi? F3 tuşunun özellik ve görevleri ile alakalı olan bu yazımızı sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

F3 Tuşu Nedir?

F3 tuşu; klavye üzerinde bir tuş grubu olarak yerini alan ve üyesi olan her tuşun farklı görevlerle donatıldığı fonksiyon tuşlarından bir tanesidir. Neredeyse bilgisayar üzerinde çalışan tüm programlar üzerinde aramalar yapılmasına olanak sağlayan bir kısayol tuşu olan F3 tuşunun diğer önemli özellik ve görevlerine ise yazımızın devamında göz atabilirsiniz.

Klavyede F3 Tuşu Hangisi?

F1’den başlayarak F12’ye değin uzanan ve klavyelerin en üst kısmında bulunan fonksiyon tuşları grubunun bir üyesi olan F3 tuşu; F2 ile F4 tuşları arasında yer almaktadır.

F3 Tuşu Ne İşe Yarar?

Genel olarak ve çoğunlukla, Windows üzerinde çalışan tüm programlar üzerinde arama yapılmasını sağlayan F3 fonksiyon tuşunun, bunun dışında da birçok başka özellik ve görevi bulunmaktadır. F3 tuşu ne işe yarar sorusu sorulduğunda, aşağıda listelemiş olduğumuz bu özellik ve görevler bu soruya cevap olacaktır.

Hem Windows’un kendisinde hem de Windows içinde çalışan programlarda “ara / bul” özelliğini açarak, arama yapılmasına olanak sağlar. Bu özellik sayesinde kullanıcıların, herhangi bir metnin içinde anahtar kelime araması kolaylaşmaktadır.

Microsoft Office programlarından olan Word üzerinde çalışırken, Shift+F3 tuşları birlikte kullanıldığında, seçili olan metindeki harfleri büyük ya da küçük harfe dönüştürür.

Microsoft Outlook üzerinde gelişmiş arama yapılmak istendiğinde Windows tuşu ile F3 tuşu birlikte kullanılır.

F3 fonksiyon tuşunun tüm görev ve özelliklerine değindiğimiz bu yazımızda, diğer 11 fonksiyon tuşundan da kısaca bahsetmek yerinde olacaktır. Şimdi gelin, F1’den F12’ye kadar olan tüm fonksiyon tuşlarının özellikleri nelermiş birlikte inceleyelim:

F1 Tuşu: Bilgisayar üzerinde kullanılan birçok programda yardım menüsünü açan F1 tuşu bazı bilgisayarlarda ise BIOS ayarlarına ulaşmak için kullanılmaktadır.

F2 Tuşu: Seçilmiş bir nesnenin isminin değiştirmesini sağlamaktadır. Ayrıca, Word üzerinde çalışırken Alt+ Ctrl+F2 kombinasyonuyla belge penceresini açar.

F4 Tuşu: İnternet Explorer üzerinde adres çubuğunu açar. Bunun yanı sıra Alt+F4 kombinasyonu, Windows üzerine çalışmakta olan programı ya da pencereyi kapatır.

F5 Tuşu: Tüm internet tarayıcılarında açık olan sayfayı yeniden yükler.

F6 Tuşu: İnternet tarayıcılarının tümünde, (Chrome, Mozilla, Explorer) imleci adres çubuğuna taşımaya yarar. Ayrıca, Ctrl ve Shift tuşlarıyla birlikte kullanıldığı takdirde açık halde bulunan diğer Word belgesini açar.

F7 Tuşu: Office programlarında, metin içindeki yazıları imla ve gramer açısından kontrol eder.

F8 Tuşu: Windows’un açılış menüsünü açmak için kullanılır. Windows güvenli modda açılmak istendiğinde F8 kısayolu ile bu durum gerçekleştirilir.

F9 Tuşu: Microsoft Word üzerindeki belgeyi yeniler. Outlook üzerinde ise e-posta gönderir ve alır.

F10 Tuşu: Windows üzerinde menü çubuğunu açmakta başvurulur. Ayrıca Ctrl tuşu ile birlikte kullanılan F10 tuşu, Word’de açık olan pencereyi büyütür.

F11 Tuşu: İnternet tarayıcıları üzerinde tüm ekranı tam ekran moduna çevirir.

F12 Tuşu: Word üzerinde, farklı kaydet öğesinin seçilmesini sağlar.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk