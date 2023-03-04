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F1 Bahreyn Grand Prixsi'nde "pole" pozisyonu Max Verstappen'in

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Max Verstappen'in oldu

Giriş: 04.03.2023 - 19:55 | Güncelleme: ABONE OL
F1 Bahreyn Grand Prixsi'nde
AA

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 29.708 saniyelik derece elde eden son şampiyon Verstappen, "pole" pozisyonunun sahibi oldu.

Meksikalı Sergio Perez, takım arkadaşı Verstappen'in 0.138 saniye gerisinde ikinciliği, pisti liderden 0.292 saniye yavaş turlayan Monakolu Charles Leclerc (Ferrari) ise üçüncülüğü elde etti.

Bahreyn'de 57 turluk yarış yarın saat 18.00'de koşulacak.

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