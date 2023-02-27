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F Tipi Cezaevi Nedir?

Türkiye’de 14 adet F tipi cezaevi bulunmaktadır. Türkiye’de bulunan ve köklü bir geçmişe sahip olan cezaevleri olduğu bilinmektedir. F tipi cezaevlerinde oda sistemleri değişkenlik göstermektedir. Hücre sistemleri kullanılarak mahkumların yaşam alanları birbirinden ayrılmaktadır. Görüş ve iletişim durumları da belirli günler ile sınırlandırılmaktadır. Ağır suçtan hüküm giymiş olan mahkumlar olduğundan dolayı F tipi cezaevi sıkı denetim altındadır. Koğuş ve özellik bakımından da değişim göstermektedir. Kadın ve erkeklerin ayrı alanlarda olduğu cezaevi çeşitlerinden biridir.

Güvenlik derecesine ve cezaevi çeşidine göre farklılık göstermekte olduğu bilinmektedir. F tipi cezaevi, yüksek güvenlik ve korumalı sisteme sahip olan cezaevleri arasında yer almaktadır. Ağır cezaevi olarak da bilinmektedir. Kendi içerisinde de çeşitleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra büyük şehirlerde bulunmakta olan cezaevlerinden bir tanesidir. Mahkumlar herhangi bir sorun çıkmaması için ayrı odalarda bulundurulmaktadır ve disiplin hücresi de bulunmaktadır.

F Tipi Cezaevinde Kimler Yatar?

Sıkça merak edilmekte olan sorulardan bir tanesinin de F tipi cezaevinde kimler yatar olduğu bilinmektedir. F tipi cezaevi genellikle devlete ve topluma karşı işlenen suçluların bulunmakta olduğu yerdir. Halk arasında siyasi suçlu olarak bilinen kişiler burada yatmaktadır. F tipinde yatmakta olan mahkumlar arasında şunlar yer almaktadır:

Toplum ve devlete karşı terör suçlarını işleyenler

Uyuşturucu tacirleri, satıcıları ve kaçakçıları

Devlete ve devletin unsurlarına karşı suç işleyenler

Terör suçları işleyenler

Topluma karşı ağır suç işleyenler

F Tipi Cezaevi Hangi Suçları Kapsar?

Suç tiplerine bağlı olarak cezaevlerinin birbirinden ayrı olduğu bilinmektedir. Benzer ve aynı suçları işlemekte olan mahkumların aynı cezaevlerinde kaldığı gözlemlenmektedir. Suç ayrıştırmasına ve kapasiteye göre mahkumların farklı şehirlerdeki cezaevlerine nakilleri gerçekleştirilmektedir. F tipi cezaevi genellikle devlete karşı suç işleyen kişilerin yatmakta olduğu yerdir. Terör ve teröre yardım eden mahkumlar, mahkeme tarafından F tipi cezaevine sevk edilmektedir. F tipi cezaevi hangi suçları kapsar sorusuna genel olarak ağır suçlar şeklinde cevap verilebilmektedir.

F Tipi Cezaevine Hangi Suçtan Girerler?

Bu tipte olan cezaevlerine genellikle ağır suç işlemiş olan kişiler girmektedir. Devlete karşı işlenmiş birçok suçlunun bulunmakta olduğu cezaevidir. Ağız suç işleyen mahkumlar mahkeme tarafından F tipi cezaevlerine sevk edilmektedir. Terör, dolandırıcılık ve topluma karşı işlenmiş çeşitli suçlar da F tipi cezaevine sevk edilmektedir. Uyuşturucu tacirleri, organize suçlar gibi pek çok durumlar bulunan kişilerin de burada bulunduğu bilinmektedir.

Bu cezaevlerinin genellikle büyükşehirlerde olduğu gözlemlenmektedir. Türkiye’de ise toplamda 14 adet F tipi cezaevi bulunmaktadır. Aynı zamanda bu cezaevleri yükse güvenlikle cezaevleridir. Ağır suçlar işlemiş olan mahkumların burada kalmasının yanı sıra siyasi suçlar işleyen kişilerin de buralarda cezalandırılmakta olduğu bilinmektedir. Genel olarak F tipi cezaevlerine bu nedenlerden dolayı girilmekte olduğu gözlemlenmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos