HABERTURK.COM

Eldeki Ceviz Lekesini Çıkarma

Taze ceviz toplarken, temizlerken ya da yerken dikkat edilmesi gerekmektedir. Farkında olmadan ele cevizin boyası bulaşabilmektedir. Ellerde temas ettiği bölgelerde yeşil veya siyaha yakın bir renkte iz kalmasına neden olabilmektedir. Böyle bir durumda ise eldeki ceviz lekesinin nasıl çıkacağı merak edilenler arasında yer almaktadır. Eldeki ceviz lekesi nasıl çıkar sorusuna öncelikle sirkeli su ile cevap verilebilmektedir. Bir bez yardımı ile sirkeli suyun ellere sürülmesi lekenin çıkmasını kolaylaştırmakta olan yöntemlerden bir tanesidir.

Bir diğer çıkarma yönteminde ise limon kullanmaktadır. Limon yapısı nedeni ile elde bulunmakta olan kararmaların giderilmesine olanak sağlamaktadır. İkiye bölünen limon ile birlikte kararan bölgeler ovulduktan sonra ılık su ile yıkanması yeterli olmaktadır.

Bir diğer yöntem ise limon tuz yöntemi olarak bilinmektedir. Hemen her mutfakta bulunan limon ve tuz ile eller temizlenebilmektedir. İkiye kesilen limon tuz ile birlikte ovulduğunda ceviz lekesinin çıkmasına olanak sağlanmaktadır. Ardından ellerin yıkanması gerekmektedir. Böylelikle bölgenin temizlenmesine olanak sağlanmaktadır. Genel olarak bu yöntemlerden herhangi birinin uygulanması ile birlikte ellerden ceviz lekesinin çıkmasına olanak sağlanabilmektedir.

Ceviz Lekesi Elden Nasıl Çıkar?

Ellerde ceviz nedeni ile oluşum göstermekte olan siyah ve yeşil arası rengin nasıl giderileceği hakkında merak edilmekte olan pek çok soru bulunmaktadır. Öncelikle en sık başvurulan yöntemlerden bir tanesinin sirkeli su olduğu bilinmektedir. Kararan bölgenin sirkeli su yardımı ile birlikte silinmesi gerekmektedir. Bir süre boyunca sirkeli su ile silinen ellerin yıkanması gerekmekte ve böylelikle de ceviz lekesinin giderilmesine olanak sağlanmaktadır. Ceviz lekesi elden nasıl çıkar sorusuna genellikle bu yöntem ile birlikte cevap verilebilmektedir.

Elde Ceviz Lekesi Nasıl Çıkar?

Sık uygulanan yöntemlerden bir tanesinin sirkeli su olduğu bilinmektedir. 2 bardak suyun içerisine 2 yemek kaşığı sirke dökülmekte ve karıştırılmaktadır. Ceviz nedeni ile kararan ellerin bu suyun içerisinde bekletilmesi ya da bir bez ile sürülmesi gerekmektedir. Ortalama olarak 5 ile 10 dakika sirkeli su ile temas ettirildikten sonra durulanması önerilmektedir.

Ancak bazı kişilerin cildi hassas olabileceğinden dolayı sirke, limon gibi ürünlerin dikkatli kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde cildin tahriş olmasına sebebiyet verebilmektedir.

Bunun yanı sıra limon da leke çıkarmakta yardımcı olan ürünlerden biridir. Limonun ikiye bölünmesinin ardından bölgeye sürülmesi ve ardından zeytinyağı ile ovalanması önerilmektedir. Daha sonra ise ellerin durulanması gerekmektedir. Bazı durumlarda ise ceviz lekesi kurumaktadır. Kuruduğu durumlarda ise sirkeli su gibi yöntemler işe yaramayabilmektedir. Böyle bir durumda ise ellerin çamur ya da kil içerisinde bekletilmesi gerekmektedir. Daha sonra ise sabunlu su ile yakınmaktadır. Böylelikle ellerde bulunmakta olan kararmaları giderilmesine olanak sağlanmaktadır.

Genel olarak bakıldığında elden ceviz lekesi nasıl çıkar sorusuna farklı yöntemler ile cevap verilebilmekte olduğu görülmektedir. Kişinin kendisine en uygun olan yöntemi tercih etmesi gerekmektedir.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos