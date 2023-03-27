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Özellikle oyun, sınav veya bulmaca gibi günlük hayat içerisinde yer alan bazı durumlarda bunlara çok ihtiyaç duyulabilmektedir. Peki, f harfi ile başlayan bitkiler, f harfi ile başlayan meyveler, f harfi ile başlayan çiçekler, f harfi ile başlayan bitki isimleri nelerdir? Tüm detaylar...

F Harfi ile Başlayan Bitkiler

Günlük hayatta sıkça kullanılan ve mutfaklarda da kullanılabilen bazı bitkilerin F harfi ile başlamakta olduğu bilinenler arasında yer almaktadır. Yemeklerde ve salatalarda sıkça kullanılmakta olan bu bitkiler farklı kullanım alanları da olabilmektedir. Ancak bazı bitkilerin de daha az bilinmekte olduğu söylenebilmektedir. Genel olarak pek çok biti çeşidi bulunmakta ve bunlar arasında F harfi ile başlayanlardan bazıları şu şekilde sıralanmaktadır:

Fasulye

Fesleğen

Fındık

Fındık

Funda Yaprağı

Fırça Halısı

Filbahri

Flamingo Çiçeği

Frezya Çiçeği

Ful Çiçeği

Fulya Çiçeği

Funda

F Harfi ile Başlayan Meyveler

Birbirinden lezzetli olan ve dünyanın çeşitli noktalarında yetiştirilen meyveler arasında bazılarının da F harfi ile başlamakta olduğu bilinmektedir. Bunlardan bazıları ise tropikal meyveler olarak tanımlanmaktadır. Bu meyvelerden bazıları pek çok faydası ile bilinmekte ve sıklıkla tüketimi gerçekleştirilmektedir. Sağlıklı beslenme noktasında oldukça önemli meyveler bulunmakta olduğu da bilinmektedir. F harfi ile başlayan meyveler arasında şunlar bulunmaktadır:

Feijoa Meyvesi

Frenk Üzümü

Frambuaz

Frenk İnciri

Fındık

Fıstık

F Harfi ile Başlayan Çiçekler

Oldukça sık bilinen çiçeklerden bazılarının isminin F harfi ile başlamakta olduğu bilinenler arasında yer almaktadır. F harfi ile başlamakta olan çeşitli çiçekler arasından bazılarının ise çok bilinen türler olmadığı söylenebilmektedir. Pek çok farklı tür arasından F harfi ile başlamakta olan çiçekler arasında ise şunlar bulunmaktadır:

Fesleğen

Fırça Çalısı

Filbahri

Flamingo Çiçeği

Frezya Çiçeği

Ful Çiçeği

Fulya

Funda

F Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri

Günlük hayat içerisinde sıkça tüketilen ve bilinen bitkilerin bir kısmının F harfi ile başlamakta olduğu söylenebilmektedir. Bunlar arasında özellikle bazılarının oldukça faydalı olduğu bilinenler arasında yer almaktadır. Genel olarak bakıldığında F harfi ile başlamakta olan bitkilerden bir kısmı şu şekilde sıralanmaktadır:

Fesleğen

Funda Yaprağı

Fasulye

Fındık

Fıstık

Funda

Frambuaz

Frenk Üzümü

Filiskin

Frenk İnciri

Finike Portakalı

Frenk Maydanozu

Feijoa Meyvesi

Fiğ

Fırça Çalısı

Filbahri

Fare Kulağı

Formoza Tırpan Ağacı

Flamingo Çiçeği

Ful Çiçeği

Felfelek

Fil Elması

Frezya

Fujer

F Harfi ile Başlayan Meyve İsimleri

Meyveler arasında F harfi ile başlayan bazı meyvelerin oldukça sık tüketilenler arasında yer almakta olduğu bilinmektedir. Buna örnek olarak fındık veya fıstık söylenebilmektedir. Hem sağlığa faydaları hem de lezzetli yapıları ile oldukça ön plana çıkmaktadır. F harfi ile başlayan meyve isimleri arasında frenk üzümü ve frenk inciri de yer almaktadır.

F Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri

F harfi ile başlamakta olan bazı çiçekler bulunmaktadır ancak bu çiçeklerin her biri ön planda olan türler arasında değildir. Bazıları pek bilinmeyen türlerdir. Genellikle bulmaca vb. durumlarda merak edilen F harfi ile başlayan çiçekler şu şekilde sıralanmaktadır:

Fırça Çalısı

Fulya

Funda

Frezya Çiçeği

Flamingo Çiçeği

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram