HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Ezgi isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

EZGİ ADININ ANLAMI NEDİR?

Ezgi ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ezgi adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ezgi isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

EZGİ İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Ezgi ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, melodi. Kulağa hoş gelen ses veya söz dizisi. Üzüntü, sıkıntı. Gidiş, yol, tarz, tempo Bir müzik parçasında baştan sona kadar belirli yerlerde tekrarlanan ses dizisi.

EZGİ ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ezgi ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ezgi adını koymak caizdir.

EZGİ İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ezgi ismini kullanan 56.490 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ezgi ismini kullanan 13.674 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ezgi ismini kullanan 5.528 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ezgi ismini kullanan 4.835 kişi bulunmaktadır.

EZGİ İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Ezgi adındakiler her konuda oldukça aktiftir. Entelektüel bir kişiliğe sahiptir. Yeni bilgiler öğrenmek hoşuna gider. Öğrendiklerini kullanarak sorunları çözme yetenekleri oldukça fazladır. Geleceği görebilen insanlardır. Kendilerini bazen medyum gibi bile hissederler. Özellikle parasal konularda iyi yatırımlar yapabilirler. Kendi ayaklarında durabilen, sistemli, düzenli yaşamayı seven inanlardır.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk