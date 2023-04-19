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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Gizem isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

GİZEM ADININ ANLAMI NEDİR?

Gizem ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Gizem adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Gizem isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

GİZEM İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Gizem ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Aklın erişemediği veya çözülemeyen şey, sır. Doğaüstü inanç doğruları. Duyuları aşan; usumuzun doğal durumunda, varoluşu ve özü bize kapalı, saklı kalan şey.

GİZEM ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Gizem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Gizem adını koymak caizdir.

GİZEM İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Gizem ismini kullanan 94.094 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Gizem ismini kullanan 20.626 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Gizem ismini kullanan 7.629 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Gizem ismini kullanan 7.854 kişi bulunmaktadır.

GİZEM İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Çekimserliği bir kenara bırakırsa, hayatı bir cam fanus içinde yaşamak zorunda kalmaz. Kitap okumak, film izlemek ve kültürel yerleri gezmek en sevdiği aktiviteler arasındadır. Kendini hayatının hangi evresinde olursa olsun geliştirmeye bayılır. Eğitim, yeni diller öğrenmek ve yazmak en büyük tutkularındandır. Bünyesi zayıf olabilir. Duyguları kırılgandır. İnsanların yaptıkları altında genelde art niyet aramaz. İşinde oldukça başarılıdır ve yükselme eğilimi çizer. Özgüveni yüksektir. Küçük şeylerden mutlu olabilmeyi, imkanlar doğrultusunda mükemmel sürprizler almayı ve yapmayı çok sever. Sağlıklı yaşam konusunu önemseyebilir, çeşitli diyet denemelerinde onu bulabilirsiniz. Sezgileri güçlüdür. Kendinden saklananları mutlaka hisseder. Sıcakkanlı, hayvan ve çocuk sevgisi hat safhada biridir. Çocukça davranmak, masum düşler kurmak ve bazen minicik bir çikolata bile onu mutlu eder. Son olarak, intikamcı ve inatçı bir yapısı vardır. Damarına basılmamasını öneriyoruz.





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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk