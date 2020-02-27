27 ŞUBAT 2020
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Ezan vakitleri 27 Şubat 2020! İstanbul, Ankara ve İzmir'de ezan saat kaçta okunacak?

Bugün kandilde oruç tutan vatandaşlar ezan vakitleri 2020 sayfasını merak ediyorlar. Habertürk'ün İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için hazırladığı ezan saatlerine ulaşabilirsiniz. İftar ve sahur vakitlerini öğrenebilirsiniz. İşte 27 Şubat 2020 Diyanet il il ezan saatleri

27.02.2020 - 17:11 | Güncelleme:
namaz vakitleri

Bugün Regaip kandili. Binlerce Müslüman bugünü oruç tutarak geçiriyor. Akşam ezanın okunmasıyla beraber oruçlar açılacak ve iftar yapılacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer tüm illerin akşam ezanı saatleri ve sahur, imsak vakitleri Habertürk namaz vakitleri sayfası üzerinden takip edilebiliyor. Sizde yaşadığını şehre göre namaz vakitlerini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayarak sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ 2020

NAMAZ VAKİTLERİ 2020

İSTANBUL EZAN VAKİTLERİ ŞUBAT

GÜNTARİHİMSAKGÜNEŞÖĞLEİKİNDİAKŞAMYATSI
101.02.2020 Cumartesi06:4108:0913:2316:0218:2619:49
202.02.2020 Pazar06:4008:0813:2316:0318:2819:50
303.02.2020 Pazartesi06:4008:0713:2316:0418:2919:51
404.02.2020 Salı06:3908:0613:2316:0518:3019:52
505.02.2020 Çarşamba06:3808:0513:2316:0618:3119:53
606.02.2020 Perşembe06:3708:0413:2316:0718:3319:54
707.02.2020 Cuma06:3608:0213:2316:0818:3419:55
808.02.2020 Cumartesi06:3508:0113:2316:0918:3519:56
909.02.2020 Pazar06:3408:0013:2316:1018:3619:57
1010.02.2020 Pazartesi06:3307:5913:2316:1118:3819:58
1111.02.2020 Salı06:3207:5813:2316:1218:3920:00
1212.02.2020 Çarşamba06:3107:5713:2316:1318:4020:01
1313.02.2020 Perşembe06:3007:5513:2316:1418:4120:02
1414.02.2020 Cuma06:2807:5413:2316:1518:4320:03
1515.02.2020 Cumartesi06:2707:5313:2316:1618:4420:04
1616.02.2020 Pazar06:2607:5113:2316:1618:4520:05
1717.02.2020 Pazartesi06:2507:5013:2316:1718:4620:06
1818.02.2020 Salı06:2407:4913:2316:1818:4720:07
1919.02.2020 Çarşamba06:2207:4713:2316:1918:4920:08
2020.02.2020 Perşembe06:2107:4613:2316:2018:5020:09
2121.02.2020 Cuma06:2007:4513:2316:2118:5120:11
2222.02.2020 Cumartesi06:1807:4313:2316:2218:5220:12
2323.02.2020 Pazar06:1707:4213:2316:2318:5320:13
2424.02.2020 Pazartesi06:1607:4013:2216:2418:5520:14
2525.02.2020 Salı06:1407:3913:2216:2418:5620:15
2626.02.2020 Çarşamba06:1307:3713:2216:2518:5720:16
2727.02.2020 Perşembe06:1107:3613:2216:2618:5820:17
2828.02.2020 Cuma06:1007:3413:2216:2718:5920:18
2929.02.2020 Cumartesi06:0807:3313:2216:2819:0120:20

 

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