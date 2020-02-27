Bugün Regaip kandili. Binlerce Müslüman bugünü oruç tutarak geçiriyor. Akşam ezanın okunmasıyla beraber oruçlar açılacak ve iftar yapılacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer tüm illerin akşam ezanı saatleri ve sahur, imsak vakitleri Habertürk namaz vakitleri sayfası üzerinden takip edilebiliyor. Sizde yaşadığını şehre göre namaz vakitlerini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayarak sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ 2020

NAMAZ VAKİTLERİ 2020

İSTANBUL EZAN VAKİTLERİ ŞUBAT

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 01.02.2020 Cumartesi 06:41 08:09 13:23 16:02 18:26 19:49 2 02.02.2020 Pazar 06:40 08:08 13:23 16:03 18:28 19:50 3 03.02.2020 Pazartesi 06:40 08:07 13:23 16:04 18:29 19:51 4 04.02.2020 Salı 06:39 08:06 13:23 16:05 18:30 19:52 5 05.02.2020 Çarşamba 06:38 08:05 13:23 16:06 18:31 19:53 6 06.02.2020 Perşembe 06:37 08:04 13:23 16:07 18:33 19:54 7 07.02.2020 Cuma 06:36 08:02 13:23 16:08 18:34 19:55 8 08.02.2020 Cumartesi 06:35 08:01 13:23 16:09 18:35 19:56 9 09.02.2020 Pazar 06:34 08:00 13:23 16:10 18:36 19:57 10 10.02.2020 Pazartesi 06:33 07:59 13:23 16:11 18:38 19:58 11 11.02.2020 Salı 06:32 07:58 13:23 16:12 18:39 20:00 12 12.02.2020 Çarşamba 06:31 07:57 13:23 16:13 18:40 20:01 13 13.02.2020 Perşembe 06:30 07:55 13:23 16:14 18:41 20:02 14 14.02.2020 Cuma 06:28 07:54 13:23 16:15 18:43 20:03 15 15.02.2020 Cumartesi 06:27 07:53 13:23 16:16 18:44 20:04 16 16.02.2020 Pazar 06:26 07:51 13:23 16:16 18:45 20:05 17 17.02.2020 Pazartesi 06:25 07:50 13:23 16:17 18:46 20:06 18 18.02.2020 Salı 06:24 07:49 13:23 16:18 18:47 20:07 19 19.02.2020 Çarşamba 06:22 07:47 13:23 16:19 18:49 20:08 20 20.02.2020 Perşembe 06:21 07:46 13:23 16:20 18:50 20:09 21 21.02.2020 Cuma 06:20 07:45 13:23 16:21 18:51 20:11 22 22.02.2020 Cumartesi 06:18 07:43 13:23 16:22 18:52 20:12 23 23.02.2020 Pazar 06:17 07:42 13:23 16:23 18:53 20:13 24 24.02.2020 Pazartesi 06:16 07:40 13:22 16:24 18:55 20:14 25 25.02.2020 Salı 06:14 07:39 13:22 16:24 18:56 20:15 26 26.02.2020 Çarşamba 06:13 07:37 13:22 16:25 18:57 20:16 27 27.02.2020 Perşembe 06:11 07:36 13:22 16:26 18:58 20:17 28 28.02.2020 Cuma 06:10 07:34 13:22 16:27 18:59 20:18 29 29.02.2020 Cumartesi 06:08 07:33 13:22 16:28 19:01 20:20