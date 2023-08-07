EYYAMI BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, özellikle yurdun güney kesimlerinde etkisini gösteriyor.

31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk gelen eyyam-ı bahurda bu yıl güneyde hava sıcaklıkları yer yer 40 derecenin üzerine çıktı. İstanbul'da ise sıcaklıklar ortalama 32 dereceye kadar hissedildi.