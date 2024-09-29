Eyüpspor: 3 - Gaziantep FK: 2 | MAÇ SONUCU

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Eyüpspor oldu.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 15'te Ahmed Kutucu ve 65. dakikada Emre Akbaba attı. Gaziantep FK'nın gollerini ise 28'de Deian Sorescu ve 90+2. dakikada Emre Taşdemir kaydetti.

Eyüpspor'un forveti Mame Thiam, 45+1. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 12'ye yükseltirken, Gaziantep FK ise 4 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, Konyaspor'a konuk olacak. Kırmızı Siyahlılar, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR 15. dakikada Midtsjö’nun ceza sahası içi sağ tarafından pasında kale önünde topla buluşan Ahmed Kutucu’nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0 25. dakikada Maxim’in pasında topla buluşan Furkan’ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Eyüpspor savunmasına çarparak az farkla sağ kale direğinin yanından kornere çıktı. 28. dakikada Okereke’nin yerden dikine pasında topla buluşan Sorescu’nun ceza sahasına girer girmez sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top sol köşeden ağlarla buluştu. 1-1 42. dakikada Saiz'ın pasında topa yönelen Emre Akbaba, altıpas içerisinde kaleci Dioudis’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. 45. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Emre’nin vuruşunda kaleci Dioudis, iki hamlede topu kontrol etti. Hakem Arda Kardeşler, VAR uyarısı sonrası çizgi ihlali sebebiyle penaltı atışının tekrar kullanılmasına karar verdi. 45+1. dakikada Mame Thiam’ın kullandığı penaltıda kaleci Dioudis, sol tarafına giden meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. 47. dakikada Ahmed Kutucu’nun pasında topla buluşan Saiz’in rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası içi sol çaprazdan ortasında Mame Thiam’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı. 54. dakikada Caner Erkin’in ceza yayının solundan kullandığı frikik sonrası top, uzak kale direğinin yanından dışarıya gitti. 65. dakikada Saiz’in sağ taraftan içeri çevirdiği pas sonrası Emre Akbaba’nın ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, uzak köşeden ağlarla buluştu. 2-1 79. dakikada Chatzigiovanis’un ara pasında ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam’ın sağ çaprazdan sert vuruşunda top uzak köşeden ağlara gitti. 3-1 90+4. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topu göğsüyle kontrol eden Emre Taşdemir, sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2 Karşılaşma Eyüpspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Uğur Sarı, Murat Şener Eyüpspor: Berke Özer, Leo Dubois (Jonjo Shelvey dk. 70), Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin (Umut Meraş dk. 70), Melih Kabasakal, Emre Akbaba (Anastasios Chatzigiovanis dk. 70), Fredrik Midtsjö (Ruben Vezo dk. 82), Samuel Saiz (Dorukhan Toköz dk. 85), Ahmed Kutucu, Mame Thiam Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Halil Akbunar, Taşkın İlter, Prince Ampem, Gianni Bruno Teknik Direktör: Arda Turan Gaziantep FK: Sokratis Dioudis, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ (Emre Taşdemir dk. 70), Bruno Viana, Enric Saborit, Deian Sorescu (Cyril Mandouki dk. 83), Badou Ndiaye, Furkan Soyalp (Halil Dervişoğlu dk. 70), Christopher Lungoyi (Kenan Kodro dk. 70), Alexandru Maxim (Ogün Özçiçek dk. 59), David Okereke Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Ertuğrul Ersoy, Mirza Cihan, Salem M’Bakata, İlker Karakaş Teknik Direktör: Selçuk İnan Goller: Ahmed Kutucu (dk. 15), Emre Akbaba (dk. 65), Mame Thiam (dk. 79) (Eyüpspor), Deian Sorescu (dk. 28), Emre Taşdemir (dk. 90+4) (Gaziantep FK) Sarı kartlar: Jonjo Shelvey (Eyüpspor) Bruno Viana, Alexandru Maxim, Badou Ndiaye, Ömürcan Artan (Gaziantep FK)