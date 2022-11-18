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EYT SON DURUM: Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl! EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak ve şartları neler?

EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak ? Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl detayı!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için son viraja girildi. 8 Eylül 1999 yılında getirilen yasa öncesinde sigortalı olanlara emeklilik yolunu açacak EYT düzenlemesi Aralık ayında Meclis'e geliyor. Prime takılanları kapsamayacak düzenlemede kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl şartı aranacak. İşte, EYT son dakika gelişmeleri...

Giriş: 18.11.2022 - 09:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından büyük bir heyecanla beklenen EYT düzenlemesi için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; prim, yaş, staj, kıdem tazminatı ve borçlanma gibi konularla gündeme gelen EYT'nin Aralık ayında Meclis'e geleceğini açıkladı. 8 Eylül 1999'daki yasa değişikliği olmasaydı kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim günü ile emekli olabileceklerdi. İşte, EYT son durum...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YENİ YILDA ARKA ARKAYA AÇIKLANACAK!

    EYT ile ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak.

    Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

  • MASADA TEK BİR FORMÜL VAR!

    EYT düzenlemesine ilişkin uzmanların farklı hesaplar yaptığını ifade eden Bakan Bilgin masada tek formül olduğunu belirtmişti. Bakan Bilgin "1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz. Önümüzde tek bir model var yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yılları gibi, bunları gözden geçirip, en uygun en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız." dedi.

  • "ARALIK AYINDA MECLİS'E TAKDİM EDECEĞİZ"

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine ilişkin olarak konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "1,5 milyon EYT'liyi ilgilendiren düzenlemeyi Aralık ayı içerisinde Meclis’e takdim edeceğiz" dedi. Bakan Bilgin açıklamalarına şöyle devam etti: Yeni yılla birlikte EYT devreye girmiş olacak. Yaş şartını kaldırsak emekli olacak 1,5 milyon insan var. EYT'de yaşı bekleyenlerin yüzde 87'si bir işte çalışıyor. Yaş haddi tutan herkese prim şartını kaldıramayız. Özel sektör kıdem tazminatı sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. Kimse endişe etmesin bu sorun Meclis'te çözülmüş olacak. ifadelerini kullandı.

  • "PRİME TAKILANLAR OLMAYACAK"

    Yayınladığı yazılı açıklama ile EYT'nin Meclis'e geleceği tarihi duyuran Bakan Bilgin, "Milyonlarca EYT'li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. 1.5 milyon dediğim rakam, haziranda aldığımız veri. Bu rakam yılsonu itibarıyla değişir. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400." dedi.

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