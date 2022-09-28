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EYT son dakika müjdesi: "Çalışma tamamlandı!" Bakan Bilgin EYT'nin açıklanacağı kesin tarihi duyurdu! EYT son durum ne, ne zaman açıklanacak ve kimleri kapsayacak?

EYT son dakika müjdesi: "Çalışma tamamlandı!" Bakan Bilgin EYT'nin açıklanacağı kesin tarihi duyurdu!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar çalışmasında son viraja giriliken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT son dakika açıklaması geldi. EYT çalışmasının teknik açıdan tamamlandığını müjdeleyen Bakan Bilgin, düzenlemenin basın toplantısı ile açıklanacağını tarihi duyurdu. İşte, 2022 EYT'de son durum ve açıklanacağı kesin tarih...

28.09.2022 - 08:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • EYT haberleri son dakika gelişmeleri, prim gününü dolduran fakat yaş şartını bekleyen binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın büyük bir heyecanla beklediği düzenlemeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çalışmanın tamamlandığı müjdesini veren Bakan Bilgin, düzenlemenin kamuoyu ile paylaşılacağı tarihi de açıkladı. Son dakika açıklamasının ardından "EYT ne zaman açıklanacak ve kimleri kapsayacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 2022 EYT son durum...

  • “ÇALIŞMA TAMAMLANDI!”

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından EYT'de son durum açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz."

  • “ARALIK AYINDA AÇIKLANACAK!”

    Bakan Bilgin; taşeron işçiler, geçici işçiler, sözleşmeli personel ve EYT çalışmalarınIN Aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna duyurulacağını ve Meclis takvimine alınacağını ifade etti.

  • MHP GRUP BAŞKANVEKİLİNDEN EYT AÇIKLAMASI!

    EYT konusunda dikkat çeken bir açıklamalarda bulunan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) defterini, bu yasama yılında, bir daha açılmamak üzere en iyi şekilde çözerek kapatacağız." dedi.

    Akçay, "EYT En geç aralık ayının sonunda, en kötü ihtimalle yeni yılın ilk haftası Meclis'ten EYT geçer. Ama biz, Aralık ayının son günlerinde bunu yasalaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

  • 'YENİ YILA EYT'LİLERİN SORUNLARINI ÇÖZMÜŞ OLARAK GİRMEK İSTİYORUZ'

    MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay yeni yıla EYT'lilerin sorunlarını çözmüş olarak girmek istediklerini belirterek, YET son durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

    "Cumhur İttifakı ve MHP olarak konunun sahibiyiz, gereken çalışmaları yapıyoruz. Gereken katkıyı da veriyoruz. İnşallah Genel Başkanımızın da dediği gibi EYT defterini, bu yasama yılında, bir daha açılmamak üzere, en iyi şekilde çözerek kapatacağız. Vatandaşlarımız EYT ile ilgili resmi açıklamaları dikkate alsın."

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