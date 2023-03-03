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EYT ilk maaşların yatacağı tarih belli oldu: 2023 EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi yatacak mı?

EYT ilk maaşların yatacağı tarih belli oldu: EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmesinin ardından, Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Yaşanan bu gelişmelerinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de ilk maaşlarının yatacağı tarihe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte 2023 EYT ilk maaşların yatacağı tarih...

Giriş: 03.03.2023 - 20:31 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen EYT yasası, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT başvuruları 3 Mart itibarıyla e-Devlet ve SGK il müdürlükleri üzerinden alınmaya başlarken, EYT ilk maaşlarının yatacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigorta girişi olan, prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayanların yaş sınırı olmaksızın emekli olabilecek. Peki, "EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak?" İşte 2023 EYT ilk maaşların hesaba yatacağı tarihe ilişkin son dakika gelişmeleri...

  • EYT BAŞVURULARI BAŞLADI

    EYT düzenlemesinin yasalaşması ve yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başvuru süreci 3 Mart itibariyle başladı.

  • EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT’linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor.

    Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.

    Buna göre; mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayında ilk maaşlarını almaya başlayacak.

     

     

  • BAKAN BİLGİN EYT İLK MAAŞ TARİHİNİ AÇIKLADI!

    EYT düzenlemesine ilişkin açıklamalar yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Panik olmanıza gerek yok. Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Nisanda ilk maaş alınacak. Bütçeye ek yük getirmesi konusunda endişemiz yok." ifadelerini kullandı.

  • MARTTA DİLEKÇE 1 NİSAN’DAN İTİBAREN AYLIK

    Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren, koşulları yerine getirmiş olan EYT’liler emeklilik dilekçesi verebilecekler. Dilekçeyi mart ayının herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Dilekçeyi ayın 1’inde veya 31’inde vermek fark etmeyecek.

  • 4A (SSK) statüsünde çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verecekler. 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişiler ise çalıştıkları kurumdan emekliye sevk onayı aldıktan sonra emekli olabilecekler.

    Koşulları yerine getirmemiş EYT’lilere ise koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verdiklerinde, dilekçe tarihini izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanacak.

  • AYLIKLARIN İLK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT’linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor. Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.
    Mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayındaki Ramazan Bayramı dolayısıyla 1.100 lira tutarındaki ikramiyeyi de alacaklar.

  • EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ DE ALACAK!

    Kanuna göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 1.100 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisann gününe denk geldiği için, mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, Nisan ayında 1.100 lira bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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