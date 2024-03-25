2014’te çıkan Büyükşehir Yasası’yla büyükşehirlerdeki köyler mahalle statüsünü kazandı malum. Bununla birlikte de köyler de şehir merkezi ya da ilçe merkezleriyle aynı imar mevzuatına tabi olmaya başladı.

Köylerin mahalle statüsüne geçmesiyle birlikte imar mağduriyetleri ortaya çıktığını savunanlar bir dernek kurdu. Adı İmar Yasasına Takılanlar Derneği...

Dernek Başkanı İbrahim Hacıoğlu, bana ulaştı ve yaşanan problemleri anlattı. Yaklaşan yerel seçimler öncesi köylerdeki imar sorunlarının çözülmesi için de yetkililere şöyle seslendi:

"AHIRLAR, SAMANLIKLAR KAÇAK OLDU"

“Artık köylü ahır ya da samanlık yapacaksa şehirle aynı yasaya tabi. Tabi geçmişte yapılmış ahırlar, samanlıklar ya da çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşanların yaptığı bir göz yerler dahi kaçak duruma düştü. Mühürlemeler oldu, cezalar geldi. Köylerde ek bir ahır yapmak için izin almaya gittiğimizde ‘imar yok’ yanıtını alıyoruz. Yeni imar planları ne zaman yapılır belli değil. Önceden İl Özel İdare’den ya da muhtarlıktan alınan izinlerle bu ahırlar, samanlıklar yapılabiliyordu. Örneğin Bursa’da Mudanya’nın kırsal köylerinde, Osmangazi ve Kestel’in köylerinde bu sorun yoğun olarak yaşanıyor. Elbette tüm yapıların depreme dayanıklı olması gerekiyor. Ancak köylünün yaşadığı sorunlar da görülmeli. Kamu zararı yaratmayan, köylünün kendi tapulu yerlerinde afet riski taşımayan yapılarının kayıt altına alınmasını talep ediyoruz.”