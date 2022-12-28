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EYT BUGÜN: EYT'liler ne kadar maaş alacak, prim günü eksik olanlar ne yapacak? 2023 EYT son durum

EYT'liler ne kadar emekli maaşı alacak?

EYT'de son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. EYT'de son durum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de yaptığı zirve sonrasında netlik kazandı. Milyonların takip ettiği açıklamada yaş şartına değinilirken EYT'lilerin alacağı maaş gündeme geldi. İşte detaylar...

Giriş: 28.12.2022 - 21:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde yapılan son dakika açıklamaları sonrasında yasalaşması beklenen EYT ile ilgili son durumu ve "EYT'liler ne kadar emekli maaşı alacak?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte Beştepe'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar zirvesi ile EYT kapsamına giren kişilerin alacağı emekli maaşı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CANLI YAYINDA AÇIKLADI

    Beştepe'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusundaki düzenleme için zirve yapıldı. Zirve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklamalarda bulundu. 

  • EYT'DE YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

    Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz.

    Bu düzenleme ilk çıktığında 5.6 milyon emekli varken bugün 13.9 milyon emekliye hizmet veren Türkiye'ye ulaştık.

    Sosyal güvenlik sistemimizin aktif, pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla reel olarak bu kesimi kendi geliri ile geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık.

    Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacaktır.

  • EYT'LİLER NE KADAR MAAŞ ALACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklamalarda bulundu. EYT'lilerin alacağı maaş ise açıklamalar sonrası gündeme geldi. Konuyla ilgili ayrıntılar geliyor...

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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