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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic yönetecek! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic yönetecek!

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak dev derbinin hakemi Slovenyalı Slavko Vincic oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 10:47 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:07
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        Dev derbinin hakemi belli oldu!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemleri açıklarken, merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi de belli oldu.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre; 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak dev derbiyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.

        Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olarak açıklandı.

        FİNALLERİN HAKEMİ!

        > 45 yaşındaki Sloven hakem geçen sezon Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde düdük çaldı.

        > 2010 yılından bu yana FIFA'nın uluslararası hakem listesinde yer alan Slavko Vincic, ilk olarak EURO 2012'de görev yaptı.

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        > Bu sezon dünkü PSV-Juventus maçı dahil Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta görev aldı. Slovenya Ligi'nin dışında bu sezon hem Suudi Arabistan hem de Birleşik Arap Emirlikleri Ligi’nde maç yönetti. Yunanistan Süper Ligi'nde 2 karşılaşmada görev aldı.

        > Euro 2020'de A Milli Takım'ın İsviçre'ye 3-1 kaybettiği maçın da hakemiydi. İsviçre'ye 1, bize 3 sarı kart çıkardı.

        > 2021 Şampiyonlar Ligi'nde Porto -Chelsea çeyrek finalini yönetti. 2021 Avrupa Ligi yarı finalinde Arsenal ile Villarreal arasındaki mücadelede düdük çaldı.

        > 2021 Avrupa Ligi'nde Villarreal ile Manchester United arasındaki final müsabakasının hakemiydi.

        > 2022 Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt - Rangers finalinde düdük yine ondaydı.

        G.SARAY VE F.BAHÇE'NİN 1'ER MAÇINDA GÖREV YAPTI

        Sloven hakem, daha önce Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Club Brugge ile deplasmanda oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçta, Fenerbahçe'nin de 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Benfica ile evinde karşılaştığı ve 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede görev aldı.

        DERBİDEN 2 GÜN ÖNCE MAÇ YÖNETECEK!

        Öte yandan Slavko Vincic, Slovenya Futbol Federasyonu tarafından Slovenya Ligi'nin 22. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü TSİ 15.00'te Bravo ile Koper takımları arasında oynanacak mücadelede görevlendirildi. Bu durumda Vincic, ülkesinin liginde maç yönettikten 2 gün sonra Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde görev alacak.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

        21 Şubat Cuma (Yarın):

        20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

        20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

        22 Şubat Cumartesi:

        13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük

        16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

        19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

        23 Şubat Pazar:

        13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe: Cihan Aydın

        16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün

        19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

        24 Şubat Pazartesi:

        20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Slavko Vincic

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