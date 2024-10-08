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        Haberler Ekonomi Altın Eylülde en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu - Altın Haberleri

        Eylülde en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu

        Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde eylülde en yüksek aylık reel getiri yüzde 3,04 ile külçe altında gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 10:38 Güncelleme: 08.10.2024 - 10:38
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

        Buna göre, eylülde aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,67, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,04 oranlarıyla külçe altında görüldü.

        Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi brüt yüzde 1,9, euro yüzde 0,63 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,5 yatırımcısına reel getiri sağlarken dolar yüzde 0,25 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,79 yatırımcısına kaybettirdi.

        TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0,32 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken euro yüzde 0,93, DİBS yüzde 1,06, dolar yüzde 1,8 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,3 kayba yol açtı.

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        Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,7, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,75 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

        Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,67, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,83 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

        6 aylık değerlendirmeye göre, mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,87, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,79 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,57, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,02 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

        Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,27 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

        Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından euro yüzde 1,62, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,63, dolar yüzde 5,36, BIST 100 endeksi yüzde 9,14 ve DİBS yüzde 14,44 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

        TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 12,34, mevduat faizi (brüt) yüzde 15,03, dolar yüzde 15,68, BIST 100 endeksi yüzde 19,05 ve DİBS yüzde 23,77 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

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