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Elektronik atık yönetimi girişimi Evreka, 2022'de yurtdışına açılımına ağırlık vereceğini duyurdu. Girişimin kurucu ortağı ve CEO'su Umutcan Duman, ABD’de ve Hollanda’da ofis açacaklarını bildirdi.

Duman, "Geri dönüşümle kazanılan kaynaklara daha çok odaklanmayı ve yurt dışı ofisleri artırmayı planlıyoruz. ABD’de ve Hollanda’daki iş birliklerini artırmak için çalışırken, bu ülkelerdeki talepleri karşılayabilmek için yakın zamanda Amerika ve Hollanda ofislerini açıp, işe alımlar yapmaya başlayacağız" dedi.

Evreka, tasarladığı atık yönetimi çözümleri sayesinde atıkların toplanmasından geri dönüşüm sürecine kadar her aşamayı uçtan uca dijitalleştirirken, atık yönetimi sürecinde ortaya çıkan maliyetleri de yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor.

ELEKTRONİK ATIKLARI RADARINA ALDI

Yerli girişim, Türkiye’deki pek çok belediye, kamu kurumu ve atık yönetimi şirketiyle çalışırken, Singapur başta olmak üzere pek çok ülkede sunduğu çözümler ile atıkların yeni bir kaynağa dönüşmesi yolculuğunu yönetiyor.

Girişimin 2022 hedefleri arasında, Türkiye’deki elektronik atık yönetimi sorunlarını çözmenin de bulunduğu açıklandı.