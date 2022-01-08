Evreka 2.2 milyon dolar yatırım aldı

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Dijital atık yönetimi çözümleri tasarlayan girişim Evreka, 2.2 milyon dolar değerinde yatırım aldığını açıkladı. Girişime yapılan yatırımda Logo Ventures, Techone, TTGV ve Farklabs'in yer aldığı kaydedildi.

Alınan yatırımı değerlendiren Evreka CEO'su Umutcan Duman, atık yönetiminin her alanında optimizasyon ve kaynak yönetimi sorununu çözerek ürün yelpazelerini genişlettiklerini belirterek, müşterilerin verimliliğinde yarattıkları artışın ürünlerine olan ilgiyi artırdığını ifade etti.

Duman, aldıkları yatırımın yurt dışında yeni pazarlara açılmak için itici bir güç olacağını belirterek, "Amacımız müşterilerimiz ile çözüm ortaklarımıza en verimli ve yüksek teknolojili atık yönetimi çözümleri sunarak sürdürülebilirlik konusunda destek olabilmek" diye konuştu.Sürdürülebilirlik alanında yeni projelere imza atmayı amaçladıklarını belirten Duman, "Büyüyen ekibimizle Amerika, Singapur, Hollanda ile MENA ve APAC bölgelerinde bulunan kilit pazarlara daha da odaklanmayı hedefliyoruz" dedi.