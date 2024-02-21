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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Evlilik kredisi başvuru şartları nedir, yaş sınırı var mı? Evlilik kredisi başvurusu ne zaman bitiyor? - Merak Edilenler Haberleri

        Çiftlerin dikkatine! İşte evlilik kredisine dair tüm merak edilenler

        Evlilik kredisi ile ilgili tüm detaylar açıklandı. E-devlet üzerinden yapılan başvurularda çiftlerin nikah tarihi, aylık gelir ve yaş sınırı gibi birçok şartı yerine getirmesi gerekiyor. Kredinin onaylanması durumunda çiftlere; 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. İşte, evlilik kredisine dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 13:45 Güncelleme: 21.02.2024 - 13:45
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        • 1

          Evlenecek çiftlerin merakla beklediği evlilik kredisinde tüm detaylar netleşti. 15 Şubat'ta başvuruları başlayan evlilik kredisinde çiftler, istenilen şartları sağladığı takdirde 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere 150 bin lira kredi desteğinden yararlanabilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden üzerinden yapılıyor. İşte, 2024 evlilik kredisine dair tüm merak edilenler...

        • 2

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

          Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 15 Şubat Perşembe 2024 itibarıyla başladı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihlerinin ise ne zaman biteceğine dair bir açıklama yapılmadı.

          EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

          Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

          Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,

        • 4

          Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

          Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

        • 5

          Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.

        • 6

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNDE YAŞ SINIRI VAR MI?

          Faizsiz evlilik kredisinden 18 ile 29 yaş aralığında olan kişilerin yararlanabileceği belirtildi. Fondan yararlanmak isteyen vatandaşların, 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

        • 7

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNİN ÖDEME PLANI NEDİR?

          Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

        • 8

          EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI HANGİ ŞEHİRLERDE BAŞLADI?

          Aile ve Gençlik Fonu için ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki depremzede gençlerden başvuru alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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