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Evinde bıçakla öldürülen emekli aşçının katil zanlısı oğlu çıktı

Bursa'da evinde bıçaklanarak öldürülen emekli aşçı Gülhanettin Çelik'in katil zanlısı oğlu çıktı. E.Ç., Ankara'da gözaltına alındı

Giriş: 06.06.2023 - 16:19 | Güncelleme: ABONE OL
Evinde bıçaklanan emekli aşçının katil zanlısı oğlu çıktı
DHA

Bursa'da, evinde ölü bulunan emekli aşçı Gülhanettin Çelik'in (59) oğlu E.Ç. (34), cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli aşçı Gülhanettin Çelik'ten uzun süre haber alamayan yakınları evine geldi. Çelik kapıyı açmayınca, yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen ekipler, savcılıktan alınan iznin ardından kapıyı çilingire açtırıp girdiği evde Gülhanettin Çelik'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Çelik'in bir gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Gülhanettin Çelik'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Gülhanettin Çelik'in oğlu E.Ç. olduğunu saptadı.

Otobüsle Ankara'ya gittiği tespit edilen E.Ç., yakalanıp, gözaltına alınarak Bursa'ya getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan E.Ç., adliyeye sevk edildi.

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