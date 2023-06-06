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Bursa'da bir kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü

Bursa'da kendisinden bir gündür haber alınamayan 59 yaşındaki adam, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Giriş: 06.06.2023 - 03:48 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da bir kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü
DHA

Bursa'da kendisinden dünden beri haber alınamayan emekli aşçı Gülhanettin Çelik (59), evinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu.

DÜNDEN BERİ HABER ALINAMIYORDU

Olay dün saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli aşçı Gülhanettin Çelik'ten dünden beri haber alamayan yakınları evine gelerek kapıyı çaldı. Açan olmayınca şüphelenen yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, savcılıktan alınan iznin ardından çilingirle eve girdi. Evde arama yapan ekipler, Gülhanettin Çelik'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Çelik'in yaklaşık bir gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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