Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.025,47 %0,77
        DOLAR 35,2786 %0,57
        EURO 36,8490 %0,56
        GRAM ALTIN 2.974,12 %0,59
        FAİZ 40,60 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 33,47 %0,72
        BITCOIN 93.628,00 %0,45
        GBP/TRY 44,4463 %0,64
        EUR/USD 1,0428 %0,02
        BRENT 74,22 %0,07
        ÇEYREK ALTIN 4.862,69 %0,59
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Evde yılbaşı sofrası kurmanın maliyeti ne kadar? - İş-Yaşam Haberleri

        Evde yılbaşı sofrası kurmanın maliyeti cep yakıyor

        Yılbaşını ailesi ve yakınlarıyla kutlamak isteyenlerce, evde yeni yıl eğlencesi hazırlığı başladı. Yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek, meşrubat ve tatlıdan oluşan 'yeni yıl sofrası', sonrasında televizyon karşısında kuruyemiş ile meyve atıştırmalığı için en az 1500 lira harcaması gerekiyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 07:33 Güncelleme: 30.12.2024 - 07:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evde yılbaşı sofrası maliyeti belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeni yıla evde 'merhaba' diyeceklerin alışveriş telaşı başladı. Yılbaşı akşamını evde aile arasında kutlayacaklar, sayılı saatler kala hazırlıklara hız verdi. Yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek, meşrubat ve düşük fiyatlı bir tatlıdan oluşan 'yeni yıl sofrası' için yaklaşık 1000 lira harcaması gerekiyor.

        TELEVİZYON KARŞISINDA YILBAŞI EĞLENCESİ

        Evdeki yılbaşı yemeğinde, sofradan sonra televizyon karşısında atıştırmalık kuruyemiş ve meyve, maliyeti artırıyor. Yılbaşı alışverişini pazardan yapan ailenin harcaması 1 kilogram ay çekirdeği, tuzlu fıstık ve leblebi karışımı için 150 lirayı bulurken, karışıma Antep fıstığı, kaju, fındık ve badem gibi çeşitler eklenince bu miktar 600 liraya çıkıyor. 1'er kilogram ayva, elma, armut, nar, kivi, mandalina ve portakal gibi meyvelerin tüketilmesi durumunda en az 250 lira harcama yapmak gerekiyor. Evdeki eğlenceye muz ve ananas gibi meyve çeşitlerinin eklenmesiyle maliyet yukarı çıkıyor.

        SICAK AİLE SOFRASINDA YENİ YIL

        Antalya'da çarşı ve pazarda kuruyemiş ile meyvenin kilogram fiyatları; kestane türüne göre 150 ila 250, ay çekirdeği 120, kabak çekirdeği 400, mısır kavurga 150, fıstık 270, Antep fıstığı 750, fındık 750, leblebi 170, badem 600, kaju 600, ceviz içi 600 liraya satılıyor. Pazar tezgahlarındaki meyvenin kilogram fiyatları ise portakal 40, mandalina 30, hurma 70, ayva 50, elma 30, armut 40, muz 35, ananas 100, nar 50, kivi 100 lirayı buluyor.

        BOL ÇEŞİTLİ SOFRA EN AZ 1500 LİRA

        Yeni yılı evinde kutlayacak ailenin yaklaşık 1500 lira harcama yapması kaçınılmaz olurken, çeşidi bol sofralar için bu rakam 3 bin lirayı aşıyor. Pazarda kuruyemiş tezgahı bulunan Esin Özçekli, yılbaşı alışverişlerinin satışlara olumlu yansıdığını söyledi. Yeni yılı ailesiyle evde karşılamak isteyenlerin kuruyemiş tüketimine önem verdiğini anlatan Özçekli, "Müşterilerimiz bütçelerine göre alışveriş yapıyor. Genelde karışık çerez satılıyor. Leblebi, fıstık, çekirdek satışı fazla. Geçen seneye göre fiyatlar arttı" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski ABD Başkanı 100 yaşında öldü
        Eski ABD Başkanı 100 yaşında öldü
        Yerli kargo İHA ilk kez envantere girdi
        Yerli kargo İHA ilk kez envantere girdi
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı!
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı!
        Metrobüste tekme ve yumruklu kavga!
        Metrobüste tekme ve yumruklu kavga!
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        İngiltere'den Esma Esad açıklaması
        İngiltere'den Esma Esad açıklaması
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Trump'ın Başdanışmanından Elon Musk'a yönelik ağır suçlamalar!
        Trump'ın Başdanışmanından Elon Musk'a yönelik ağır suçlamalar!
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Gürcistan'da yeni cumhurbaşkanı protestoların gölgesinde yemin etti
        Gürcistan'da yeni cumhurbaşkanı protestoların gölgesinde yemin etti
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        En-Nesyri için geliyorlar!
        En-Nesyri için geliyorlar!
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Habertürk Anasayfa