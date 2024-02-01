2024 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Zamlı evde bakım aylığı ne zaman yatacak?
Şubat ayının gelişiyle birlikte evde bakım maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Evde bakım aylığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine her ay yapılan ödemelerdir. Memur maaşlarına gelen zam oranında artan, evde bakım maaşının ne kadar olduğu hak sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi evde bakım desteği geçtiğimiz dönemde 5 bin 98 TL olarak hesaplara yatırılıyordu. İşte 2024 Şubat evde bakım maaşı ödeme tarihleri...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım aylığının hesaplara yatacağı tarihi duyurdu. Bu kapsamda zamlı evde bakım aylığı şubat ayı ile birlikte ihtiyaç sahiplerine ödenmiş olacak. Ödeme tarihleri kadar, evde bakım aylığının ne kadar olduğu da hak sahiplerinin gündemini meşgul etti. Peki, "Evde maaşı maaşı ne kadar oldu? 2024 Şubat zamlı evde bakım aylığı ne zaman yatacak?" İşte 2024 evde bakım maaşının yatacağı tarih...
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EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşları genel olarak her ayın 15 ile 31'i arasında hesaplara yatmaktadır.
Buna göre; Şubat ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Şubat itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.
Zamlı evde bakım maaşları şubat maaşlarıyla birlikte hak sahiplerine ödenecek.
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2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım mmaşı ödemeleri memur zammı oranında artışyaşandı.
Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranındaki zamevde bakım maaşı ödemelerine de yansıdı.
Ocak memur zammı ile Ocak ile Haziran ayları arasında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL'ye yükseldi.
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ZAMLI MAAŞLAR BU AY YATACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zamlı evde bakım maaşlarının yatırılacağı tarihi duyurmuştu.
Bakan Göktaş'ın açıklamasında, "Şubat ayından itibaren söz konusu aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız." ifadelerine yer verildi.
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SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
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E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA SAYFASI
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
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EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.