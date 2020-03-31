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Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanı ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Engin Deniz, dengeli beslenme gibi teknolojinin de dengeli kullanılması gerektiğini belirtti.

Çocuklarla gençlerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kolayca kullanabilmelerinin, iletişim kurmaları ve yenilik yapabilmeleri için bir gereklilik olduğuna dikkati çeken Deniz, çocuklar ve gençlerin okul içinde, dışında yeni teknolojiler kullanabileceklerini ifade etti.

Deniz, okullara verilen ara ve uzaktan eğitime başlanmasıyla birlikte hem çocukların hem de yetişkinlerin teknoloji kullanım sürelerindeki artışın teknoloji bağımlılığını ortaya çıkarabileceğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarıyla etkili iletişim kurmayan, kuramayan ebeveynler özellikle teknolojik araçları çocuk bakıcısı gibi kullanabilmektedir. Araştırmalar, çocukların televizyon izleme süreleri ile arkadaş ve yakınlarına şiddet uygulama eğilimleri, korku, kaygı gibi travmalar yaşamaları arasında yüksek oranda ilişki bulunduğunu ortaya koyuyor. Kaygılı, depresif ya da davranış problemleri olan çocukların zamanlarını daha çok televizyon izleyerek geçirdikleri görülmüştür. Diğer taraftan çocuklarda televizyon izleme süresi arttıkça okul başarısı da düşmektedir. Ekranın önünde aşırı zaman geçirmek çocuğun sağlığı ve refahı için zararlıdır."

'FARKLI ETKİNLİKLER YAPILMALI'

Engin Deniz, çocukların elektronik ortamda zaman geçirmesinin yaratıcı oyunlara ve dünyayı keşfetmelerine daha az zaman bırakacağını dile getirdi.

Ortaya çıkan sonuçların teknoloji kullanımın bağımlılığa yol açmadan dengeli kullanımın önemini ortaya koyduğuna değinen Deniz, "Evde, uzaktan eğitim dışında kalan zaman diliminde teknolojik araçların kullanımı ebeveyn kontrolünde olmalıdır. Teknolojik araçlar dışında da etkinlikler yapmayı planlamak, ev işlerimizi çocuklarımızla birlikte yapmak, birlikte kitap okumak gibi etkinliklerle biraz olsun teknolojik araçların kullanımının önüne geçilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

'İYİ E-DAVRANIŞ MODELİ OLUN'

Öneriler dikkate alınmadığı takdirde çocuk ve yetişkinlerin bağımlılık riskiyle karşı karşıya geleceğini söyleyen Deniz, teknolojiyi denetimsiz, sınırsız ve uzun süre kullanmanın da gündelik hayattaki sorumlulukların yerine getirilmesini engelleyeceğini söyledi.

Deniz, teknoloji başında harcanan zamanın giderek artması, teknolojik araçlardan uzak kalındığında huzursuzluk ve yoksunluk hissedilmesinin zararlı boyutlara ulaşıldığının göstergesi olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yetişkinler olarak da evde olmak sorumluluğunda ve zorunluluğunda olduğumuz şu günlerde aşırı teknoloji kullanımına da dikkat etmemiz gerekir. Teknolojik araçları aşırı kullanım bağımlılığa neden olmakta ve aynı zamanda fiziksel, davranışsal ve psikolojik pek çok sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Uyku sorunları, yorgunluk, içe dönüklük ve yalnızlaşma gibi. Evde teknoloji kullanımı dışında da yapılacak pek çok etkinlik olduğunun farkında olmak ve zamanı iyi planlamak gerekir. Bugünler çocuklarla ortak aktiviteler yapmak için iyi bir fırsattır. Çocuklarınızla etkin iletişim kurmak, konuşma için zaman ayırmak, yemek yerken dijital araçları ortadan kaldırmak ve çeşitli oyunlar oynamak hem çocuklarımızı iyi geleceğe hazırlayacak hem de biz yetişkinlerin psikolojik dayanıklılığını artıracaktır.

Çocuklarınıza iyi e-davranış modeli olun. Çocuklar, belirlediğiniz sınır ve kurallardan daha fazla yaptıklarınızdan çok şey öğreneceklerdir. Öğrenmek, çalışmak, yaşamın keyfini çıkarmak, sorunları çözmek için teknolojiyi kullanırken bunu görmelerini sağlayın. Teknolojiye yaklaşımınızla onlara model olmaya çalışın."