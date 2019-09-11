Paketleme işlerini çoğu insan gücü ile yapılmaktadır. Üreticilerin çoğu fabrikada yeterli işçi kapasitesi olmadığından bayanlara evde ek iş imkanı olarak çorap katlama işi vermektedirler. Bu şekilde yapılan işlerde bayanlara belirli sayıda çorap verilerek ek gelir elde etmeleri sağlanır.

Tekstil sektöründe artık evde ek iş imkanları çok fazla olmaktadır. Çorap paketleme işi de bu işlerden birisidir. Bu şekilde sizler de çorap paketleyerek gelir elde edebilirsiniz. Paketleme işinde belirli bir düzende paketleme yapmanız gerekmektedir. Firmalar size hem paketi hem de çorapları vereceğinden hiçbir şekilde maliyetiniz olmayacaktır. Evinizde sadece insan gücüyle ek gelir elde edebilirsiniz.

Birçok ilde küçük çaplı evlere ve gruplara paketleme işi veren firmalar bulunuyor. 2019 çorap paketleme işi veren yerler ile anlaşarak siz de evinizde aileniz ve arkadaşlarınızla bir grup oluşturun. Sonrasında çorap katlama işi yapabilirsiniz. Haftalık ya da aylık belirli sayılarda sipariş alarak çorap katlama işi yapabilirsiniz.

Tekstil firmalarının çok olduğu bölgelerde ek gelir olarak çorap paketleme işi olacaktır. Çorap paketleme ile birlikte çorap katlama işi de yapabilirsiniz. Ayrıca çorap katlama işi yaptıran tekstil firmaları da bulunuyor.Bu tür yerlerde evde çorap paketleme işi ile para kazanmak daha kolay olacaktır. Çevrenizde böyle atölye ve firmalar varsa buradan iş sahibi olabilirsiniz.

Evde Çorap Paketleme Nasıl Yapılır?

Evde ek iş olarak çorap paketleme işi çok kolay bir iştir. Firmanın istediği şekilde verilen çorapları paketlere standart bir şekilde yerleştirmeniz gerekiyor. Evinizde böyle bir iş yaparak tüm ailenizle çalışabilirsiniz. Eğer öğrenci iseniz bu işi yaparak ek harçlık çıkarabilirsiniz. Emekli iseniz maaşınıza destek olarak vaktinizi çorap paketleme ile geçirebilirsiniz. Böylece evinizden çıkmadan, oturduğunuz yerden, televizyon karşısında ve istediğiniz saatlerde çalışabilirsiniz. Evde çorap paketleme işi ile nasıl para kazanılır diye merak ediyorsanız tek yapmanız gereken;

Bir tekstil firması ile anlaşarak belirli bir sayıda çorap almalısınız.

Haftalık ya da aylık olarak teslimat zamanı belirlemelisiniz.

Paketleme işlemini yaparak zamanında teslimat yapmalısınız.

Evde işveren firmalar teslimat aldıktan sonra paranızı nakit olarak iade edeceklerdir. Dilerseniz uzaktan da bu işi yapabilirsiniz. Firma size kargo ile paketlemeniz için çorap yollayacaktır. Siz gereken süre içerisinde paketleme yaptıktan sonra çorapları kargo ile geri yollarsınız. Hesap numaranıza ücretiniz yatırılır. Bu şekilde evinizden çorap paketleme yapabilir ve ek gelir elde edebilirsiniz.

Paketlediğiniz çorap üzerinden fiyat belirlenerek kazanç sağlayabilirsiniz. Bulduğunuz firmalar ile fiyat ve zaman görüşmesi yapmayı unutmayın. Bu sayede sorunsuz bir şekilde kazanç sağlamış olursunuz. Bulunduğunuz ildeki firmalardan çora katlama işi alabilirsiniz. Günümüzde evde paketleme için elaman arayan birçok firma bulunuyor. Bu firmalardan iş alarak çorap paketleme yapabilirsiniz. Ek gelir sağlayarak 700 – 1000 TL arasında kazanç elde edebilirsiniz.