EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Evde bakım maaşı yatan iller henüz belli olmadı. Evde bakım maaşı ödemeleri geçtiğimiz Nisan ayında Ramazan Bayramı tarihi yani10 Nisan öncesinde başladı. Ancak Mayıs ayında ödemeler diğer aylarda olduğu gibi ayın 15'inden itibaren başlayacak. Ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapıldığı için illere göre birkaç gün sürebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.