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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama: 6 Mayıs 2024 evde bakım maaşı ne kadar, parası yattı mı, ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Evde bakım parası yatan iller listesi: 6 Mayıs 2024 evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

        Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi araştırması hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli veya yaşlı olan kişilerin bakımını üstlenen vatandaşlara ödenen evde bakım parasının ne kadar olduğu merak ediliyor. Yardımdan faydalananlar için "Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 2024 Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama işlemine dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 08:48 Güncelleme: 06.05.2024 - 08:48
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        • 1

          Mayıs ayının ilk haftasının son günleri yaşanırken evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırması gündeme geldi. Evde bakım maaşı her ay destekten yararlananların hesaplarına aktarılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen yardım parasının ne kadar olduğu ve maaşların yattığı illerin listesini sizler için haberimizde bir araya getirdik. İşte, 6 Mayıs 2024 evde bakım maaşı yatan iller listesine dair bilgiler...

        • 2

          EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

          Evde bakım paraları henüz yatırılmaya başlamadı. Liste açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

          Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

          Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Mayıs itibarıyla hesaplara yatması bekleniyor. Ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapıldığı için ödemeler illere göre birkaç gün sürebiliyor.

        • 4

          2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

          Ocak ayında memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

          Buna göre; evde bakım aylığı ocak ayı itibarıyla 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 TL'ye yükseltildi.

        • 5

          EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

          Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

          Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

          Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

        • 7

          EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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