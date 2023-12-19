İhtiyaç sahiplerine sosyal yardım ödemeleri yapılıyor! İşte 19 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi
Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arasında ihtiyaç sahiplerine ödeniyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Sosyal yardım ödemesi alan engelliler ve aileleri ödemelerini e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden T.C kimlik numaraları ile sorgulayabiliyorlar. İşte 19 Aralık Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi...
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Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı, sosyal yardım ödemesinden yararlanan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bakıma muhtaç olan engelliler ve ailelerine ödeniyor. Her ayın 15'i itibarıyla başlayan evde bakım maaşı ödemeleri ayın 30'una kadar devam ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte 19 Aralık Salı evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı...
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2023 TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM MAAŞI GÜNCELLENDİ
2023 Temmuz ayında yapılan ara zamla birlikte yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı bellirlenmişti.
Memur maaş katsayısına göre belirlenen evde bakım maaşı ödeme tutarı; bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik evde bakım desteği 5 bin 98 lira oldu.
Yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi.
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ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım aylığı her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA
Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.
Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.
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2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
2024 yılı Ocal ayından itibaren geçerli olacak olan evde bakım maaşı memur zammı katsayısına göre belirlenecek. Memur maaş zammı için ise sadece Aralık ayı enflasyon rakamları kaldı.