Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ | 19 Aralık 2023 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak ve 2024'te ne kadar olacak?

        İhtiyaç sahiplerine sosyal yardım ödemeleri yapılıyor! İşte 19 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi

        Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arasında ihtiyaç sahiplerine ödeniyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Sosyal yardım ödemesi alan engelliler ve aileleri ödemelerini e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden T.C kimlik numaraları ile sorgulayabiliyorlar. İşte 19 Aralık Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 08:59 Güncelleme: 19.12.2023 - 08:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı, sosyal yardım ödemesinden yararlanan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bakıma muhtaç olan engelliler ve ailelerine ödeniyor. Her ayın 15'i itibarıyla başlayan evde bakım maaşı ödemeleri ayın 30'una kadar devam ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte 19 Aralık Salı evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı...

        • 2

          2023 TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM MAAŞI GÜNCELLENDİ

          2023 Temmuz ayında yapılan ara zamla birlikte yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı bellirlenmişti.

          Memur maaş katsayısına göre belirlenen evde bakım maaşı ödeme tutarı; bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik evde bakım desteği 5 bin 98 lira oldu.

          Yüzde 40-69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olana 2 bin 811 liraya, engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocuklarının bakımı için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de yükseldi.

        • 3

          ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

          Evde bakım aylığı her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

          Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

          Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

          Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

        • 6

          EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

          2024 yılı Ocal ayından itibaren geçerli olacak olan evde bakım maaşı memur zammı katsayısına göre belirlenecek. Memur maaş zammı için ise sadece Aralık ayı enflasyon rakamları kaldı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
        İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
        Lokanta ve kafelere fiyat listesi zorunluluğu
        Lokanta ve kafelere fiyat listesi zorunluluğu
        Şampiyon Eczacıbaşı kupayla döndü!
        Şampiyon Eczacıbaşı kupayla döndü!
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Galatasaray'ın rakibini tanıyalım
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        Adli Tıp Kurumu raporu iddianamede!
        Adli Tıp Kurumu raporu iddianamede!
        Boey'in yükselişi!
        Boey'in yükselişi!
        Kız arkadaşını kurtarmak için denize atlamıştı, cansız bedeni bulundu
        Kız arkadaşını kurtarmak için denize atlamıştı, cansız bedeni bulundu
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Ece Ronay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Ece Ronay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Habertürk Anasayfa