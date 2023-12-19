Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı, sosyal yardım ödemesinden yararlanan vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bakıma muhtaç olan engelliler ve ailelerine ödeniyor. Her ayın 15'i itibarıyla başlayan evde bakım maaşı ödemeleri ayın 30'una kadar devam ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" ekranı üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte 19 Aralık Salı evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı...