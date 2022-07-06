Evde bakım maaşı yatan iller listesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gündeme geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı ve engelli bireylerin bakımını üstlenenlere her ay düzenli olarak verilen evde bakım maaşının Temmuz zammının ardından ne kadar olduğu araştırmaları hız kazandı. Hak sahipleri "2022 Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek ve bayramdan önce yatar mı?" sorularına yanıt ararken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte, evde bakım aylığı hakkında merak edilenler...