Evde bakım maaşı ne kadar oldu, zam oranı kaç? 2024 Temmuz Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!
Enflasyon verisinin açıklanmasıyla beraber evde bakım maaşı zammı netlik kazanmış oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatan iller ve evde bakım aylığının ne kadar olduğu merak ediliyor. Evde bakım maaşı 7 bin 608 lirayken 19,31 zam oranıyla birlikte yeni tutarı belli oldu. Peki Evde bakım maaşı ne kadar oldu, Evde bakım aylığı kaç lira? İşte 2024 Temmuz Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm detaylar
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Evde bakım maaşı sorgulamaları Temmuz ayının ilk haftası itibariyle devam ediyor. 2024 ocak zammının ardından memur ve emekli maaşları belli oldu. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen memur maaşlarında güncel zam oranı yüzde 19,31 olarak açıklandı. Peki Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
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ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Evde bakım maaşı Temmuz memur ve emekli zammı sonrası değişti. Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yapıldı.
Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte evde bakım yardımına da memur maaş zammı oranında artış yapılacak. Mevcut durumda evde bakım yardımı aylığı 7608,77 lira olarak ödeniyor.
Memur maaşı zammı oranı doğrultusunda Evde bakım yardımı 7608 liradan 9077,1 liraya yükselmesi bekleniyor. Rakamlar resmi açıklamayla netlik kazanacak.
EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
Gelir kriterlerinin uygun olması,
Bakıma muhtaçlık kriteri,
Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'inde yapılıyor. Dolayısıyla evde bakım maaşı Temmuz ayı ödemelerinin 15 Temmuz'da başlaması bekleniyor.
Evde bakım maaşları, 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda zamlanıyor. Ödemelerin bu ay zamlı yapılmaması halinde zam farklarının Ağustos ödemeleriyle birlikte verilmesi bekleniyor.
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SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
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