Evde bakım maaşı Kasım ayı ödemeleri başladı mı? İşte merak edilen soruların cevabı
Evde bakım maaşı Kasım ayı ödemeleri ne zaman başlayacak? Kasım ayının başlamasıyla birlikte ödeme alan hak sahipleri bu sorunun cevabını araştırıyor. Ödemeler illere göre birkaç gün sürüyor. Peki, evde bakım maaşı Kasım ayı ödemeleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...
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Kasım ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşı alan hak sahipleri "Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki evde bakım maaşı ödemeleri başladı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu mu? İşte merak edilen soruların cevabı...
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EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı Kasım ayı ödemeleri henüz başlamadı. Ödemeler her ayın 15'i ve takip eden günlerde yapılıyor. Ödemeler başladığında Kasım ayı yatan iller listesine haberimizde yer vereceğiz.
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EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?
TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.
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SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
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EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2023
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
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EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
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Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.
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EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.
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