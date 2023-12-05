Evcil hayvanların küçük bir çocuktan farksız olmadığını gösteren en iyi kanıtlar
Evcil hayvanlar, tıpkı bir çocuk gibidir; keşfetmeyi ve yaramazlık yapmayı severler. Bu yüzden hayvan sahiplenirken bir ebeveyn gibi sorumluluk almak gerekir.
- 1
“Lily tavşan poposunun fotoğrafını çekmemden hoşlanmıyor ama bu çok tatlı!”
- 2
“Neden bu kadar ciddi?”
- 3
"Bazen soru sormamak daha iyidir."
-
- 4
“Yeni resmimiz yüzünden kedimizin kafası çok karışık.”
- 5
“Şöminemde 225 yıllık kedi izleri.”
- 6
"Sanırım bir şeyi böldüm."
-
- 7
"Musluğun ardındaki kara kedi."
- 8
"Aynaya baktı ve ifadesi paha biçilemezdi."
- 9
“Dışarda ayaklarının ıslanmasını istemiyordu.”
-
- 10
"Bunu neden yaptın?"
- 11
"Benimle oyna insan."
- 12
"Köpeğimin salyaları pantolonuma akmayı bırakmıyor."
-
- 13
"Ah bu çocuk..."
- 14
"Yanlış boruya girdim."
- 15
"Köpeğim kristal küremin yansımasıyla kaldırıma kadar görebiliyor dolayısıyla insanları ve arabaları izliyor ama sanki geleceği görüyormuş gibi görünüyor."
Kaynak: Reddit
-