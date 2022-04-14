Euro kuru bugün ne kadar arttı? 14 Nisan anlık ve güncel verilerle 1 Euro ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararını bugün açıklayacak. Salı günü açıklanan ABD enflasyon verilerinin ardından döviz kurları takip ediliyor. Euro kuru 14 Nisan Perşembe günü itibarıyla güne %0,40 artış ile başladı. "Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL?" sorusu merak ediliyor. İşte, 14 Nisan Perşembe günü itibarıyla anlık verilerle euro kuru...

14 NİSAN ANLIK VE CANLI EURO KURU

14 Nisan saat 11.30 itibarıyla 1 euro 15,96 liradan işlem görüyor.

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