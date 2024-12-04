Euro Bölgesi'nin ekonomisi kasımda daraldı

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin kasım ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi ekonomisi kasımda talebin gerilemesi ve özel sektör siparişlerinin azalmasıyla daraldı.

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Ekim ayında 50 seviyesinde olan Euro Bölgesi bileşik PMI, kasımda 48,3'e indi. Böylece, Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son 10 ayın en düşük seviyesini gördü.

Euro Bölgesi'nde ekimde 51,6 olan hizmet sektörü PMI da kasımda son 10 ayın en düşük değeri olan 49,5'e geriledi. PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor. Verilere ilişkin açıklamada bulunan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Başekonomisti Cyrus de la Rubia, Euro Bölgesi'nin durgunluğa girdiğini belirtti. Kasımda Euro Bölgesi ekonomisinin küçülmeye başladığına işaret eden Rubia, Euro para biriminin zayıflamasının gelecek aylarda ithal ürün fiyatlarını artırabileceğini bildirdi.

Rubia, Euro Bölgesi'nde kasım ayında genel ekonomiyi ayakta tutan hizmet sektörünün ocaktan bu yana ilk kez küçüldüğüne dikkati çekti.