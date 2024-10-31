Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentiyi aştı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Euro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin öncü enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 1,7 olan yıllık TÜFE, ekimde yüzde 2'ye yükseldi. Beklenti, yıllık enflasyonun ekimde yüzde 1,9 olacağı yönündeydi.

REKLAM advertisement1

Euro Bölgesi'nde ekimde çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında en yüksek fiyat artışı yüzde 3,9 ile hizmet sektöründe görüldü. Bunu yüzde 2,9 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Enerji fiyatları ekimde yüzde 4,6 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon ekimde Belçika'da 4,7, Hollanda'da yüzde 3,3, Estonya'da yüzde 4,5 ve Yunanistan'da yüzde 3,2 oldu. Almanya'da ise yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,4, İspanya'da yüzde 1,8, Fransa'da yüzde 1,5 ve İtalya'da yüzde 1 seviyesinde gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinde sürdürülebilir hale gelmesini hedefliyor.