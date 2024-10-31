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        Haberler Ekonomi Para Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentiyi aştı - Para Haberleri

        Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentiyi aştı

        Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yıllık bazda yüzde 2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 15:04 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:04
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        Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentiyi aştı
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        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Euro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin öncü enflasyon verilerini yayımladı.

        Buna göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 1,7 olan yıllık TÜFE, ekimde yüzde 2'ye yükseldi. Beklenti, yıllık enflasyonun ekimde yüzde 1,9 olacağı yönündeydi.

        Euro Bölgesi'nde ekimde çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti.

        Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında en yüksek fiyat artışı yüzde 3,9 ile hizmet sektöründe görüldü. Bunu yüzde 2,9 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Enerji fiyatları ekimde yüzde 4,6 geriledi.

        AB uyumlu verilere göre enflasyon ekimde Belçika'da 4,7, Hollanda'da yüzde 3,3, Estonya'da yüzde 4,5 ve Yunanistan'da yüzde 3,2 oldu. Almanya'da ise yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,4, İspanya'da yüzde 1,8, Fransa'da yüzde 1,5 ve İtalya'da yüzde 1 seviyesinde gerçekleşti.

        Avrupa Merkez Bankası, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinde sürdürülebilir hale gelmesini hedefliyor.

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