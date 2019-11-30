30 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İŞTE EŞLEŞMELER
A GRUBU (Ev sahibi kentler - Roma, Bakü)
1. TÜRKİYE
2. İtalya
3. Galler
4. İsviçre
B GRUBU (Ev sahibi kentler - Saint Petersburg, Kopenhag)
1. Danimarka
2. Finlandiya
3. Belçika
4. Rusya
C GRUBU (Ev sahibi kentler - Amsterdam, Bükreş)
1. Hollanda
2. Ukrayna
3. Avusturya
4. Play-Off D yolu galibi (Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova)
D GRUBU (Ev sahibi kentler - Londra, Glasgow)
1. İngiltere
2. Hırvatistan
3. Play-Off C yolu galibi (İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan)
4. Çekya
E GRUBU (Ev sahibi kentler - Bilbao, Dublin)
1. İspanya
2. İsveç
3. Polonya
4. Play-Off B yolu galibi (Bosna Hersek-Kuzey İrlanda ve Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti)
F GRUBU (Ev sahibi kentler - Münih, Budapeşte)
1. Play-Off A yolu galibi (İzlanda-Romanya ve Bulgaristan-Macaristan)
2. Portekiz
3. Fransa
4. Almanya
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekildi. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alıyor. Elemeler vasıtasıyla 20 ülke EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazandı. Turnuvada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak.
Play-off etabı A Grubu'nda İzlanda-Romanya ve Bulgaristan-Macaristan, B Grubu'nda Bosna Hersek-Kuzey İrlanda ve Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, C Grubu'nda İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan, D Grubu'nda ise Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova müsabakaları oynanacak. Eleme usulü yapılacak maçların kazananları, grup birincisi olarak finallere katılabilmek için karşı karşıya gelecek.
TARİHTE İLK KEZ 12 ÜLKEDE DÜZENLENECEK
Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek. Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan),B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka),C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya),D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya),E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti),F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.
İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.
Şampiyonada son 16 turu karşılaşmaları, Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra'da, çeyrek finaller ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg'da gerçekleştirilecek. Yarı finaller ve final ise Londra'da 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nda oynanacak.
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