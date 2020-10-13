Geleneksel sofralarımızın, yemeklerin baç tacıdır kuru fasulye. Etlisi de etsizi de çok lezzetlidir. Etsiz olanını et bulyon kullanarak da lezzetlendirebilirsiniz. Gelin hep birlikte etsiz kuru fasulye yapımına geçelim.

ETSİZ KURU FASULYE MALZEMELERİ

2 su bardağı kuru fasulye

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı nane

Biraz karabiber

Tuz

Sıvı yağ

1 su bardağı soğuk su

Fasulyelerin üzerini geçecek kadar sıcak su

ETSİZ KURU FASULYE TARİFİ YAPILIŞI

Bir gece önceden ıslatılmış fasulyeler 10-15 dk. haşlanır.

Ocağın altı kapatılır.

Bu şekilde üzerine 1 su bardağı soğuk su eklenerek, kapağı kapatılıp yarım saat dinlenmeye bırakılır.

Bu arada yemeklik doğranan soğan yağda pembeleşinceye kadar kavrulur.

Yıkanıp süzülen fasulyeler tencereye eklenip salçası katılır ve dibi kuruyana kadar karıştırılarak kavrulur.

Üzerini biraz geçecek şekilde sıcak su ilave edilir.

Baharatları ve tuzu atıldıktan sonra düdüklü tencerenin kapağı kapatılır.

Fasulyeler 25-30 dk. pişirilir.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Kullandığınız fasulyenin cinsine göre suda bekletme işlemini değişebilir.

Kuru fasulye yemeğini pişirmeden önce ki 1 gece boyunca, ılık tuzlu suda bekletirseniz, ertesi gün daha çabuk pişer.

Kabuklarının atmaması için kısık ateşte pişirilmelidir.