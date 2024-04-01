31 Mart 2024 Etimesgut Yerel Seçim sonuçları ile Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu oldu!
Etimesgut seçim sonuçları açıklandı. Oy kullanımının saat 17.00'de sona ermesiyle birlikte, ilçenin yeni yerel yönetimi belirlendi. Böylelikle Etimesgut'ta yaşayan vatandaşlar "31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Etimesgut Belediye Başkanı kim oldu?" sorusunu gündeme getirdi. İşte, 31 Mart 2024 Etimesgut Yerel Seçim sonuçları ile kazanan adaylar ve oy oranları...
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Etimesgut'ta yerel seçimlerin sonuçları, oy kullanımının sona ermesiyle birlikte açıklandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte, ilçenin siyasi geleceği belirlenmiş oldu. Peki, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Etimesgut Belediye Başkanı kim oldu? İşte, Etimesgut Belediye Başkanı seçim sonuçları ve ilçelerin seçim sonuçları haritası...
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ANKARA ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU!
Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Ankara'nın Etimesgut ilçesinin Belediye Başkanı aldığı %56,58 oy oranıyla CHP'nin adayı Erdal Beşikçioğlu oldu.
Etimesgut'ta açılan sandık sayısı yüzde yüze ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Erdal Beşikçioğlu'nun belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.
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2024 SEÇİM YASAKLARI NELERDİR?
Seçim yasakları, 31 Mart 2024 tarihinde saat sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek. YSK kararına göre ayrıca yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.
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