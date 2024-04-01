31 Mart 2024 Çankaya Yerel Seçim sonuçları ile Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner oldu!
Çankaya'da seçim sonuçları açıklandı. Oy kullanımının saat 17.00'de sona ermesiyle birlikte, ilçenin yeni yerel yönetimi belirlendi. Böylelikle Çankaya'da yaşayan vatandaşlar "31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Çankaya Belediye Başkanı kim oldu?" sorusunu gündeme getirdi. İşte, 31 Mart 2024 Çankaya Yerel Seçim sonuçları ile kazanan adaylar ve oy oranları...
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Çankaya'da yerel seçimlerin sonuçları, oy kullanımının sona ermesiyle birlikte açıklandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte, ilçenin siyasi geleceği belirlenmiş oldu. Peki, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Çankaya Belediye Başkanı kim oldu? İşte, Çankaya Belediye Başkanı seçim sonuçları ve ilçelerin seçim sonuçları haritası...
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X BELEDİYE BAŞKANI OLDU!
Türkiye'de seçim gündemi devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre; Ankara'nın Çankaya ilçesinin Belediye Başkanı X oldu.
Çankaya'da açılan sandık sayısı yüzde x'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, x'in belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.
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2024 SEÇİM YASAKLARI NELERDİR?
Seçim yasakları, 31 Mart 2024 tarihinde saat sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek. YSK kararına göre ayrıca yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.
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